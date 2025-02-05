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В Украине готовятся ввести уголовную ответственность за нарушение санкций

Минюст
Минюст готовит законопроект об уголовной ответственности за нарушение и обход санкций Фото: Facebook/minjust.official

Министерство юстиции готовит законопроект об уголовной ответственности за нарушение и обход санкций. Новая норма предусматривает суровые наказания для нарушителей, включая штрафы, лишение свободы и конфискацию имущества.

Как отметили в ведомстве, это отвечает требованиям ЕС и является важным шагом для приближения украинского законодательства к европейским стандартам.

"Во-первых, это шаг навстречу европейской интеграции и приближению к законодательству ЕС. В апреле 2024 года Евросоюз принял соответствующую Директиву, обязательную для всех стран-членов. Во-вторых, это эффективный инструмент предупреждения нарушений санкций и наполнения государственного бюджета", — говорится в сообщении.

Уточняется, что данный законопроект дополняет Уголовный кодекс Украины новой статьей и предусматривает уголовную ответственность за два вида нарушений: нарушение санкций (преднамеренное или по неосторожности) и их обход (лишь умышленный).

Порог для уголовной ответственности за нарушение санкций установлен на уровне 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (нмдг). В 2025 году эта сумма составляет 151400 грн.

За нарушение санкций предусмотрен широкий спектр наказаний:

  • штрафы от 25 000 до 120 000 нмдг (от  37,85 млн до 181,68 млн грн);
  • лишение свободы (от 2 до 10 лет);
  • запрет занимать определенные должности (до 15 лет);
  • конфискация имущества и ликвидация с конфискацией имущества для юридических лиц.

В Минюсте добавили, что подобные законы уже успешно действуют в США, Британии, Канаде и других развитых странах.

Напомним, 4 февраля на заседании СНБО было принято решение о внедрении новых санкционных пакетов. Президент Зеленский анонсировал, что списки санкций будут обнародованы в ближайшее время.

Ранее Министерство юстиции спрогнозировало, когда будут восстановлены все государственные реестры после масштабной российской кибератаки.

Автор:
Татьяна Бессараб