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В Украине ищут управляющих для прибыльной недвижимости в трех городах: детали

Отель «Лондон»-Кировоград»
Отель «Лондон»-Кировоград». Фото: 368.media

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило открытый конкурс на отбор управляющих объектов недвижимости, расположенных в трех регионах Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Отмечается, что активы обладают высокой инвестиционной привлекательностью. Это недвижимость с коммерческим потенциалом в центрах крупных городов, удобным расположением и имеющейся инфраструктурой.

"Успешное управление этими объектами может обеспечить прибыльность для управляющего и пользу для государства", — подчеркивают в АРМА .

Что выставляют на аукцион

По данным ведомства, открытый конкурс состоится на платформе Prozorro, гарантирующей максимальную прозрачность и конкуренцию между потенциальными управляющими.

На этот раз на аукционе в системе Prozorro размещено:

  • - Административный дом , общей площадью 962,4 кв.м в городе Хмельницкий – в деловом районе областного центра.  
  • Здание "Металлург" и нежилое помещение в г. Кривой Рог, которые составляют цельный гостиничный комплекс.
  • 79% доли уставного капитала ООО «Отель «Лондон»-Кировоград» в Кропивницком.

Конечный срок подачи тендерных предложений -   19 июня 2025 года в 18:00.

АРМА получила в управление гостиницу сети в Кропивницком, принадлежащую российскому бизнесмену Юрию Васину. Следствие считает, что бизнесмен осуществляет финансирование агрессивной войны с Украиной.

Ранее суд наложил арест на корпоративные права известной сети гостиниц Reikartz, конечным бенефициаром которой является Васин, на общую сумму более 15,5 миллиона гривен (почти 80% уставного капитала).

Заметим, что Единый государственный реестр арестованных активов (ЕГРАА), охватывающий имущество, на которое наложен арест в уголовных производствах, в настоящее время содержит более 404 тысяч записей. Более 90 тысяч из них – активы, переданные в управление АРМА.

Автор:
Светлана Манько