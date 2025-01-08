В Украине изменили порядок исчисления дохода семьи для начисления субсидий: что известно

В Украине изменили порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи для начисления всех видов государственной социальной помощи, в частности субсидии .

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Отмечается, что правительство 20 декабря 2024 приняло постановление № 1467, которым изменен пункт 4 Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи.

Как уточнили в ПФУ, после вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины 24 декабря 2024 при исчислении дохода домохозяйства, с учетом которого, в частности, определяется право на жилищную субсидию и льготу и исчисляется их размер, будет учитываться заработная плата за минусом не только налога на доходы физических лиц, но и военного сбора.

Заметим, средства, которые украинцы получат по программам " Зимової єПідтримки" и "Национального кэшбека", не будут учитываться в среднемесячный совокупный доход семьи при начислении субсидии на оплату коммунальных услуг и льгот.

Добавим, что субсидия предоставляется, если семья должна платить за коммунальные услуги больше, чем определенный для нее обязательный платеж. Этот платеж рассчитывается индивидуально, учитывая средний доход на одного человека в семье.

С 1 января вступили в силу изменения в Порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи. Соответствующее постановление от 31 декабря №1553 опубликовал Кабмин.

А именно, для получения льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг КМУ ввел новое условие – они предоставляются при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев не превышает величины дохода, дающего право на налоговую социальную льготу. То есть не превышает 4240 грн.

Указанное требование будут применять:

с 1 января 2025 г. – для лиц, обратившихся за предоставлением льгот в 2025 году;

после окончания отопительного сезона 2024/2025 года – для лиц, получавших льготы в период до 31.12.2024 включительно

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