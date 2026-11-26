Кабинет министров Украины 25 ноября одобрил законопроект, изменяющий правила налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК). Документ предусматривает упрощение отчетности, налогообложение только отдельных видов доходов и упразднение части действующих налоговых льгот. Новые правила могут работать с 1 января 2028 года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства финансов Украины.

Законопроект должен привести украинское налоговое законодательство в соответствие с европейской директивой ATAD, направленной на противодействие уклонению от уплаты налогов.

Речь идет об иностранных компаниях, контролируемых украинскими гражданами или предприятиями. В частности, контролем считается владение более 50% компании или фактическое влияние на ее деятельность. Остальные условия предусмотрены для случаев совместного владения украинскими резидентами.

Как изменится налогообложение иностранных компаний

В настоящее время правила КИК распространяются на все подконтрольные иностранные компании, независимо от уровня налогообложения в стране их регистрации. В то же время объектом налогообложения может быть вся скорректированная прибыль такой компании.

Законопроект предлагает изменить этот подход.

В частности, иностранную компанию будут признавать КИК, если фактически начисленный налог на ее прибыль составит менее 75% суммы, которую она должна уплатить по украинским правилам.

Таким образом, компании с достаточным уровнем налогообложения за рубежом не будут в целом подпадать под новое определение КИК.

Кроме того, в Украине предлагают облагать налогом не всю прибыль подконтрольной компании, а лишь нераспределенные пассивные доходы.

К ним относятся, в частности, проценты, роялти, дивиденды, доходы от операций с ценными бумагами и доходы от отдельных финансовых операций.

При определении налогооблагаемой суммы будут учитываться расходы, непосредственно связанные с получением таких доходов, а также дивиденды, выплаченные за их счет.

Какие налоговые льготы отменят

В то же время, законопроект предусматривает сокращение перечня оснований для освобождения КИК от налогообложения.

В частности, предлагают упразднить действующую льготу для контролирующих лиц, совокупный доход подконтрольных иностранных компаний которых не превышает €2 млн.

Вместо этого сохранят отдельные увольнения, предусмотренные европейскими правилами.

В частности, речь идет о компаниях, у которых доля пассивных доходов не превышает треть общих доходов при наличии соответствующего международного договора, а также о компаниях с реальной экономической деятельностью в государствах Европейского экономического пространства.

Владельцам иностранного бизнеса упростят отчетность

Законопроект также предусматривает изменение порядка отчетности об иностранных компаниях.

Вместо отдельных отчетов по каждой КИК предлагается ввести один ежегодный отчет с перечнем всех подконтрольных иностранных компаний.

Сведения о доходах нужно будет подавать только в отношении предприятий, которые соответствуют новому определению КИК.

В то же время, отдельные сообщения о приобретении или потере контроля над иностранной компанией планируют отменить.

Также предусмотрена возможность представлять сокращенный отчет с последующим дополнением, если финансовая отчетность иностранной компании еще не готова.

Законопроект содержит и предохранители против двойного налогообложения. В частности, дивиденды, выплаченные из уже облагавшихся в Украине доходов, повторно не будут облагаться налогом.

По данным Государственной налоговой службы, за 2024 год отчеты о КИК подали 7877 контролирующих лиц по 7726 иностранным компаниям.

Когда заработают новые правила

Изменения вступят в силу с 1 января 2028 при условии принятия законопроекта Верховной Радой.

К отчетным периодам, завершившимся к этой дате, будут применяться действующие правила Налогового кодекса.

Кроме того, законопроект предусматривает переходный период: за несвоевременное выполнение новых обязанностей по отчетности за 2028 год не будут применяться штрафы, если соответствующие требования будут выполнены в течение шести месяцев после установленного срока.

Напомним, что контролируемые иностранные компании уже формируют значительный объем отчетности в Украине. По состоянию на 1 мая 2026 года владельцы зарубежного бизнеса представили более 19 тысяч отчетов о КИК за 2025 год. Из них 9343 документа были полными, а еще 9702 – сокращенными.