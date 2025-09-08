В Украине количество нелегальных обменников значительно превышает официально зарегистрированные: сколько налогов уплатили

За январь-август 2025 года пункты обмена валют уплатили 710,0 млн. грн. авансовых взносов по налогу на прибыль, что на 186,9 млн. грн. и 494,2 млн. грн. больше по сравнению с 2024 и 2023 годами соответственно.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, детенизация обменных операций привела:

бюджет дополнительно получил 415,2 млн грн в полугодии 2025 года налога на прибыль за счет авансовых взносов против 275,4 млн грн в 2024 году и 237,4 млн грн в 2023;

доход у плательщиков вырос на 36% за два года;

количество убыточных субъектов хозяйствования сократилось на 3 плательщика.

Нелегальный рынок

По данным Гетманцева, по состоянию на 1 августа 2025 года в Украине официально зарегистрировано:

3 700 пунктов обмена (+38 с начала года),

59 юридических лиц (+2 новых участника).

"Введение авансовых взносов стало нестандартным, но эффективным решением. Результат очевиден - плательщики, годами избегавшие уплаты, сегодня обеспечивают сотни миллионов гривен стабильных поступлений", - отметил Гетманцев.

При этом он констатирует, что количество нелегальных обменников значительно превышает легальный сектор.

"Поэтому безотлагательной задачей правоохранительных органов является прекращение деятельности нелегальных обменных пунктов и создание предпосылок существования белого рынка валютно-обменных операций", - подытожил Гетманцев.

Напомним, в I квартале 2025 года обменные пункты задекларировали авансовые взносы по налогу на прибыль на сумму 240,7 млн грн. Это на 26,3% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года (190,6 млн грн).

Также Национальный банк Украины фиксирует уменьшение количества жалоб от украинцев на пункты обмена валют, что внушает регулятору уверенность в том, что вопрос решен. Но главной проблемой на валютном рынке остается наличие нелегальных обменников, не уплачивающих налоги.

Так, Нацбанк в 2024 году провел 150 проверок 17 компаний, имеющих лицензии на обмен валют, и начислил 5,6 млн грн штрафов.

Гетманцев считает, что основной проблемой валютного рынка являются нелегальные обменники и нелегальные телеграмм-каналы, несмотря на очевидный состав преступления в их действиях и яркую рекламу, упорно не замечает Национальная полиция.

"Эти обращения игнорируются, а мошенники продолжают беспрепятственно "работать", не платя армии ни копейки", – подчеркнул Гетманцев.

Отметим, украинцы жалуются, что обменники устанавливают двойные курсы на доллар в зависимости от года его выпуска, поэтому депутаты призвали правоохранительные органы отреагировать на эти случаи.