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В Украине на аукцион выставили стальные трубы за 1 млн грн

В Украине на аукцион выставили стальные трубы за 1 млн. грн.
Фото:prozorro.sale

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) начинает реализацию стальных бесшовных труб общим весом 5438 кг в Харьковской области. Актив уже выставлен на "Прозорро.Продажи"

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Отмечается, что стартовая цена лота составляет 1,09 млн. грн.

В ходе аукциона цена лота может вырасти. Кроме того, победитель торгов должен будет оплатить таможенные платежи в размере 414,8 тыс. грн в госбюджет.

Денежные средства от реализации активов будут направлены на депозитный портфель АРМА.

Аукцион состоится 9 июня 2025 в 11:20 через электронную систему Прозорро.Продажи.

Также АРМА объявила новые конкурсы на реализацию таких арестованных активов:

  • 6 228 тонн глинозема;
  • разобрана линия для производства сигарет;
  • свыше 2 300 тонн железорудных окатышей;
  • мобильные телефоны, ноутбуки, одежда, парфюмерия, косметика;
  • седельный тягач DAF и полуприцеп-цистерна.

Кроме того, АРМА начало конкурсные процедуры по поиску   управляющих и оценщиков   для большого комплекса арестованных активов, переданных в управление согласно определению следственного судьи Печерского райсуда Киева.

Автор:
Светлана Манько