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В Украине на аукцион выставили стальные трубы за 1 млн грн
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) начинает реализацию стальных бесшовных труб общим весом 5438 кг в Харьковской области. Актив уже выставлен на "Прозорро.Продажи"
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.
Отмечается, что стартовая цена лота составляет 1,09 млн. грн.
В ходе аукциона цена лота может вырасти. Кроме того, победитель торгов должен будет оплатить таможенные платежи в размере 414,8 тыс. грн в госбюджет.
Денежные средства от реализации активов будут направлены на депозитный портфель АРМА.
Аукцион состоится 9 июня 2025 в 11:20 через электронную систему Прозорро.Продажи.
Также АРМА объявила новые конкурсы на реализацию таких арестованных активов:
- 6 228 тонн глинозема;
- разобрана линия для производства сигарет;
- свыше 2 300 тонн железорудных окатышей;
- мобильные телефоны, ноутбуки, одежда, парфюмерия, косметика;
- седельный тягач DAF и полуприцеп-цистерна.
Кроме того, АРМА начало конкурсные процедуры по поиску управляющих и оценщиков для большого комплекса арестованных активов, переданных в управление согласно определению следственного судьи Печерского райсуда Киева.