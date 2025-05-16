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В Украине на аукционе продали более 340 тонн кукурузы на 120% выше стартовой цены
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) через систему Прозорро.Продажи реализовало более 340 тонн зерна кукурузы на 120% выше стартовой цены.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.
Отмечается, что более 340 тонн кукурузы было реализовано более чем за 1,6 млн грн, что на 120% превышает стартовую цену лота, которая составила 723 тыс грн.
Участие в аукционе приняли три участника.
Вырученные средства пополнят депозитный портфель АРМА и будут направлены, в том числе, на закупку военных облигаций для поддержки Сил обороны Украины.
Напомним, недавно АРМА реализовало 136 тонн минеральных удобрений, произведенных в Российской Федерации.
Сумма поступлений от реализации составила 1 млн 803,164 гривны.