В Украине на аукционе продали более 340 тонн кукурузы на 120% выше стартовой цены

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) через систему Прозорро.Продажи реализовало более 340 тонн зерна кукурузы на 120% выше стартовой цены.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Отмечается, что более 340 тонн кукурузы было реализовано более чем за 1,6 млн грн, что на 120% превышает стартовую цену лота, которая составила 723 тыс грн.

Участие в аукционе приняли три участника.

Вырученные средства пополнят депозитный портфель АРМА и будут направлены, в том числе, на закупку военных облигаций для поддержки Сил обороны Украины.

Напомним, недавно АРМА реализовало 136 тонн минеральных удобрений, произведенных в Российской Федерации.

Сумма поступлений от реализации составила 1 млн 803,164 гривны.