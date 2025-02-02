В Украине начали снижаться цены на подсолнечник: сколько стоит тонна

В Украине после длительного периода роста начали снижаться цены на подсолнечник. Основной причиной этого явилось очередное падение стоимости подсолнечного масла на внешнем рынке.

Об этом пишут аналитики "АПК-Информ".

Сообщается, что за неделю закупочные цены на подсолнечник снижались несколько раз, в результате чего уменьшились на 700–1200 грн за тонну в зависимости от региона. Диапазон цен на условиях СРТ-предприятие составлял 25000–26500 грн. за тонну.

Высокие цены традиционно фиксировались в западных и центральных областях.

Несмотря на предыдущий рост цен с начала января, способствовавший формированию определенных запасов сырья, их все еще недостаточно для стабильной работы предприятий. Часть перерабатывающих заводов из-за нехватки сырья продолжает простаивать, другие работают с неполной загрузкой или перешли на переработку сои.

В январе переработан минимальный объем подсолнечника

По данным АПК-Информ, переработка подсолнечника в Украине в январе 2025 года сократилась второй месяц подряд и составила около 800-840 тыс. тонн, что на 16% меньше, чем в декабре.

Это стало рекордно низким показателем для текущего месяца с 2011/12 маркетингового года. Хотя традиционно в этот период темпы переработки замедляются, снижение в этом году особенно значительным.

Основной причиной сокращения переработки остается ограниченное предложение подсолнечника на рынке, которое продолжается с начала 2024/25 маркетингового года. Нехватка сырья привела к тому, что еще в ноябре-декабре многие предприятия приостановили работу, часть из них перешла на переработку сои, а другие оказались в простое.

Добавим, что в конце января закупочные цены на подсолнечник выросли до 26 500-27 500 грн/т на фоне удорожания подсолнечного масла, предложение сырья несколько увеличилось.

Кроме подсолнечника, начали расти цены на подсолнечный шрот в украинских портах из-за активного спроса со стороны экспортеров. Цены спроса на подсолнечный шрот достигли 225 USD/т на условиях СРТ-порт, что на 30 USD/т больше, чем в конце прошлого сезона.