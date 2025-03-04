В Украине начата регистрация на бесплатную программу обучения для предпринимателей: какие условия участия

В Украине начата регистрация на программу "Экономическое обучение для бизнеса, пострадавшего от войны в Украине". Предприниматели, топ-менеджеры и ключевые специалисты малого и среднего бизнеса разных секторов смогут пройти обучение на образовательной онлайн-платформе Ukraine Global Faculty.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

"Предприниматели, которые пострадали от войны, получат возможность пройти 36 онлайн-лекций по стратегированию, как интегрировать искусственный интеллект в свою деятельность, как проводить фандрейзинговые кампании, строить антикризисные и PR стратегии и получат немало других ценных знаний", — рассказала первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

По словам заместителя министра экономики Татьяны Бережной, благодаря программе предприниматели из разных секторов и регионов могут обменяться опытом, получить новые знания и найти новые инструменты для расширения своего бизнеса.

Что предлагает курс обучения?

Украинские бизнесмены во время прохождения программы получат возможность прослушать 36 онлайн-лекций и семинаров на платформе UGF по экономике, стратегированию, искусственному интеллекту, фандрейзингу, антикризисному менеджменту, PR и другим направлениям. Обучение будет продолжаться с марта по август 2025 года. Все участники после успешного завершения обучения получат соответствующий сертификат.

Кто может стать участником?

К участию в программе могут приобщиться украинские предприниматели, руководители компаний, подразделений или проектов, а также ключевые специалисты сектора малого и среднего бизнеса, стремящиеся получить новые знания, навыки, технологии и подходы для повышения эффективности действующего бизнеса или создания новых видов деятельности. А также имеющие бизнес-идею и готовые ее реализовать.

Подать заявку и заполнить анкету нужно до 21 марта 2025 года, обучение стартует 25 марта.

Следует отметить, что проект реализуется Академией КМЭФ (ОО «КМЭФ») на платформе Ukraine Global Faculty под эгидой Минэкономики Украины при поддержке МИД Королевства Нидерландов в рамках Программы развития частного сектора Нидерландского агентства предпринимательства (RVO.nl).

Напомним, первые работодатели присоединились к программе обучения женщин "мужским" профессиям . Украинки смогут овладеть более 30 профессиями и трудоустроиться в сферах, где они были меньше представлены.