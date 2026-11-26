В 2027 году украинцы будут платить налог на недвижимость за 2026 год по более высокой максимальной ставке. Она составит 129,71 грн за каждый квадратный метр налогооблагаемой площади. Это на 8,1% больше, чем годом ранее. В то же время, фактическая сумма налога будет зависеть от площади недвижимости, ее типа и решения местного совета.

Об этом сообщает со ссылкой на правила, определенные статьей 266 Налогового кодекса Украины.

Какова будет ставка налога на недвижимость в 2027 году

Максимальная ставка налога на недвижимое имущество привязана к минимальной заработной плате, установленной на 1 января отчетного года.

Согласно Налоговому кодексу, местные советы устанавливают ставки налога самостоятельно, однако они не могут превышать 1,5% минимальной зарплаты за квадратный метр налогооблагаемой площади.

По состоянию на 1 января 2026 минимальная заработная плата составляет 8647 грн. Соответственно, максимальная ставка налога рассчитывается следующим образом:

8647 грн × 1,5% = 129,705 грн.

После округления это 129,71 грн. за квадратный метр.

Для сравнения, при уплате налога в 2026 году максимальная ставка составила 120 грн. за квадратный метр. Таким образом, предельный размер платежа увеличится примерно на 8,1%.

Важно, что 129,71 грн – это самая максимальная, а не обязательная для всех ставка. Конкретный размер налога определяет местные власти в зависимости от расположения и типа недвижимости. В некоторых общинах ставка может быть существенно ниже.

За какие квадратные метры нужно платить

Налог на недвижимость начисляется не на всю площадь жилья, а только на ту часть, которая превышает установленные Налоговым кодексом льготные нормы.

В частности, не облагаемая налогом площадь составляет:

60 кв. м – для квартиры или нескольких квартир независимо от их количества;

120 кв. м – для жилого дома или нескольких домов;

180 кв. м – если в собственности одновременно есть квартиры и жилые дома.

Уменьшение применяется один раз за отчетный год к суммарной площади недвижимости.

К примеру, если человек владеет квартирой площадью 55 кв. м, налог по общему правилу не будет начисляться. Если площадь квартиры составляет 80 кв. м, налогообложению будут подлежать всего 20 кв. м.

Сколько придется заплатить за квартиру или дом

Если местный совет установил максимальную ставку 129,71 грн за квадратный метр, суммы налога могут быть такими:

квартира площадью 70 кв. м – примерно 1297,10 грн (облагаются налогом 10 кв. м);

квартира площадью 80 кв. м – примерно 2594,20 грн (облагаются налогом 20 кв. м);

квартира площадью 100 кв. м – примерно 5188,40 грн (облагаются налогом 40 кв. м);

дом площадью 150 кв. м – примерно 3891,30 грн (облагаются налогом 30 кв. м);

дом площадью 200 кв. м – примерно 10 376,80 грн (облагаются налогом 80 кв. м).

Это ориентировочные расчеты по максимальной ставке. Реальная сумма будет зависеть от решения соответствующего территориального общества.

Отдельно Налоговый кодекс предусматривает дополнительный платеж в размере 25 000 грн. в год за каждый объект жилой недвижимости, если площадь квартиры превышает 300 кв. м или жилого дома – 500 кв. м.

Когда нужно платить налог в 2027 году

В 2027 году физические лица будут платить налог за недвижимость, которой владели в 2026 году.

Сумму обязательства самостоятельно рассчитывает налоговая служба. Владельцам присылают налоговые уведомления-решения с указанием суммы к уплате и соответствующими платежными реквизитами.

Согласно Налоговому кодексу, такие сообщения должны поступить до 1 июля года, следующего за отчетным. После получения уведомления владелец недвижимости имеет 60 календарных дней для уплаты налога.

Проверить начисления можно в Электронном кабинете налогоплательщика.

Следовательно, в 2027 году владельцам квартир и домов следует ожидать увеличения налоговых начислений. В то же время, перед уплатой необходимо проверить ставку, установленную местным советом, ведь максимальные 129,71 грн за квадратный метр будут применяться только там, где утвержден соответствующий размер налога.

Напомним, за 10 месяцев 2026 года местные бюджеты получили 13,3 млрд грн налога на недвижимость, отличную от земельного участка. Это на 1,9 млрд грн, или 16,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда поступления составляли 11,4 млрд грн.