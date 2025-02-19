В Украине обнаружили подозрительные финансовые операции на 62,5 млрд грн в 2024 году

В Государственный финансовый мониторинг в 2024 году поступило 1,7 млн сообщений о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу. 82% из них касались пороговых операций. 99% уведомлений поступают от банков.

Об этом сообщает "Опендатабот".

По данным аналитиков, 1 750 940 сообщений о финансовых операциях проверил Госфинмониторинг. За год сообщений увеличилось на 23%.

Отмечается, что 99% сообщений о необходимой проверке представляют банки, тогда как все остальные поступают от небанковских учреждений (кредитные союзы, страховые компании, ломбарды и т.п.).

Аналитики констатируют, что количество сообщений о подозрительных операциях растет с каждым годом: 5% в 2021 году против 18% в прошлом году.

В какие органы чаще всего отправляют материалы?

Более 1 тыс. материалов после проверки были направлены в соответствующие органы. Их общая сумма составила 62,59 млрд. грн.

Как констатируют в "Опендатабот", больше всего материалов направляют в Национальную полицию — 31% (323 дела). Еще 27% или 289 материалов — в СБУ и 15% или 156 материалов — в НАБУ. Суммарно все эти дела оцениваются в 37,39 млрд. грн.

Кроме того, за время войны в 3,3 раза увеличилось количество материалов, которые Госфинмониторинг направляет в ГБР (11% или 118 материалов). В то же время количество материалов, направленных в Государственную налоговую службу сократилось в 2,5 раза до 95 дел.

Меньше всего материалов поступило в Офис генпрокурора — 7% (71). Еще один материал был направлен в разведывательные органы.

Какие финансовые операции проверяют

Госфинмониторинг проверяет финансовые операции двух видов: пороговые и подозрительные.

Пороговые финоперации – те, сумма в которых равна или превышает 400 тыс. грн и имеет хотя бы один из следующих признаков:

проявление сепаратизма/терроризма;

риск фальсификации счетов фактур (инвойсов) во внешнеэкономической деятельности;

дистанционное отмывание средств терроризма;

много наличных денег в обращении и ненадлежащее выявление и санкционирование подозрительных лиц публичных деятелей.

Подозрительные финоперации не зависят от суммы, а только от наличия подозрений и доказательств в обслуживающем человеке банке. На это может влиять поведение личности, несоответствие предоставленной информации и другие факторы.

Напомним, Национальный банк предоставил банкам и небанковским финансовым учреждениям рекомендации по выявлению механизмов так называемого "дробления бизнеса" и обязал сообщать об уклонении клиентов от уплаты налогов.