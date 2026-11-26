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В Украине обновили критерии критичности для предприятий в сфере физкультуры и спорта
Министерство молодежи и спорта Украины утвердило обновленные критерии, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в сфере физической культуры и спорта.
Как пишет Dilo, об этом говорится в приказе ведомства №7125.
Согласно документу, для принятия решения о признании учреждения или организации критически важно достаточно его соответствия хотя бы одному из утвержденных критериев.
Кто подпадает под новые критерии
В список субъектов, которые могут подтвердить статус критически важных, вошли:
- Национальные спортивные федерации по олимпийским, неолимпийским видам спорта и спорту лиц с инвалидностью, являющихся членами международных федераций;
- Национальный олимпийский комитет;
- Национальный комитет спорта инвалидов;
- государственные предприятия и учреждения из сферы управления Минмолодежьспорта, реализующие его основные функции;
- базы и центры олимпийской, паралимпийской и дефлимпийской подготовки;
- предприятия, которые обслуживают базы подготовки и осуществляют физкультурно-спортивную реабилитацию ветеранов войны и лиц с инвалидностью;
- учреждения, в состав которых входят штатные сборные команды;
- спортивные клубы по олимпийским, неолимпийским видам спорта и спорту лиц с инвалидностью, участвующих в официальных чемпионатах Украины, а также юридические лица, которым делегированы права на организацию этих чемпионатов.
Напомним, 23 ноября Министерство культуры Украины утвердило новые критерии, по которым предприятия в сфере культуры и информации могут получить статус критически важных .