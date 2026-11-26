Министерство молодежи и спорта Украины утвердило обновленные критерии, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в сфере физической культуры и спорта.

Как пишет Dilo, об этом говорится в приказе ведомства №7125.

Согласно документу, для принятия решения о признании учреждения или организации критически важно достаточно его соответствия хотя бы одному из утвержденных критериев.

Кто подпадает под новые критерии

В список субъектов, которые могут подтвердить статус критически важных, вошли:

Национальные спортивные федерации по олимпийским, неолимпийским видам спорта и спорту лиц с инвалидностью, являющихся членами международных федераций;

Национальный олимпийский комитет;

Национальный комитет спорта инвалидов;

государственные предприятия и учреждения из сферы управления Минмолодежьспорта, реализующие его основные функции;

базы и центры олимпийской, паралимпийской и дефлимпийской подготовки;

предприятия, которые обслуживают базы подготовки и осуществляют физкультурно-спортивную реабилитацию ветеранов войны и лиц с инвалидностью;

учреждения, в состав которых входят штатные сборные команды;

спортивные клубы по олимпийским, неолимпийским видам спорта и спорту лиц с инвалидностью, участвующих в официальных чемпионатах Украины, а также юридические лица, которым делегированы права на организацию этих чемпионатов.

Напомним, 23 ноября Министерство культуры Украины утвердило новые критерии, по которым предприятия в сфере культуры и информации могут получить статус критически важных .