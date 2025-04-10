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В Украине обвалились цены на картофель: сколько стоит килограмм
Украинские производители картофеля снова вынуждены снижать цены на свою продукцию из-за перенасыщения рынка и низкого спроса.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Отмечается, что большинство местных фермеров хотят как можно быстрее реализовать запасы, поскольку качество картофеля в хранилищах продолжает стремительно ухудшаться.
Какие цены на картофель
Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, сейчас оптовые цены на картофель в Украине опустились до 13-23 грн/кг, что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.
Как отмечают аналитики, главной причиной снижения цен на внутреннем рынке стало увеличение предложения как импортного, так и местного картофеля. Сейчас на рынке присутствует качественный прошлогодний картофель из Польши. При этом цены на импортную продукцию озвучиваются в том же диапазоне, как и на местную продукцию.
Как подчеркивают аналитики, в настоящее время картофель в Украине стоит в среднем на 28% дороже, чем в начале апреля 2024 года.
"Учитывая немалые объемы этой продукции на рынке, украинские фермеры не исключают возможности дальнейшего удешевления в этом сегменте", – прогнозируют эксперты.
Добавим, что в конце прошлой недели цена картофеля варьировалась в пределах от 15 до 25 грн за килограмм в зависимости от качества и объемов предложенных партий.
Крупнейшие производители картофеля в Украине.
Крупнейшим производителем картофеля в Украине является Continental Farmers Group (владельцы – государственные фонды Саудовской Аравии). По состоянию на 2024 г. она выращивала овощ на 1800 гектаров.
На втором месте – Central Plains Group (CPG) с 1200 га. В пятерку крупнейших производителей картофеля также входят компании "Агро-Овен" (600 га), "Межиречка" (570 га) и "ВПК-Агро" – 400 га.