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В Украине обвалились цены на самую дорогую ягоду: сколько стоит килограмм

голубика
Цены на голубику в Украине снижаются

В Украине стремительно падают цены на голубику. С конца прошедшей рабочей недели самая дорогая ягода подешевела в украинских хозяйствах в среднем на 25%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Какие цены на голубику

По данным ежедневного ценового мониторинга, сейчас основные продажи голубики садоводы ведут по 220-380 грн/кг, в то время как на прошлой неделе они были не согласны отгружать ягоду дешевле, чем по 300 грн/кг.

Как объясняют эксперты, падение цен вызвано увеличением предложения ягоды на рынке, поскольку фермеры приступили к массовому сбору урожая.

Кроме того, на рынке присутствует большое количество относительно дешевых сезонных фруктов и ягод.

Впрочем, даже после удешевления, голубика в Украине стоит в среднем в 2,6 раза дороже, чем в аналогичный период 2024-го. Аналитики это связывают со снижением урожайности голубики в хозяйствах нашей страны, вызванной аномальными погодными условиями в период созревания.

Фото 2 — В Украине обвалились цены на самую дорогую ягоду: сколько стоит килограмм

В 2025 году погодные условия были еще менее благоприятными, поэтому цена на голубику на старте сезона уже третий год растет.

Напомним, в Украине также падают цены на черешню. Из-за неблагоприятных погодных условий и значительного процента некондиционной продукции производители вынуждены быстро снижать оптовые цены.

Автор:
Светлана Манько