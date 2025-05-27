В Украине падают цены на автогаз: что происходит на рынке топлива

После почти месячной паузы премиальные сети АЗС начали снижать цены на сжиженный газ (LPG), стимулируя дальнейшие ценовые корректировки на рынке. Основной причиной удешевления стало значительное поступление дешевого импорта, что привело к падению оптовых цен.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает профильное издание enkorr.

Так, с 19 по 26 мая оптовая цена на топливо уменьшилась на 1 310 грн/т, или 0,70 грн/л, до 52 740 грн/т (28,5 грн/л). С начала месяца проседание составило 2410 грн/т (1,30 грн/л).

Несмотря на значительное падение оптовых цен, розничные цены на стелах снизились не столь существенно – в среднем на 32 коп./л в неделю и на 43 коп./л с начала месяца. Это свидетельствует о том, что операторы АЗС трансформировали большую часть понижения оптовых цен в собственную маржу. По состоянию на 26 мая спрэд между оптовой и розничной ценой составил 6,41 грн/л, что является самым высоким показателем с конца июня 2024 года.

К премиальным ОККО и WOG присоединились UPG, SOCAR и днепровские операторы VostokGaz и Neftek, снизив стоимость на 50 коп./л. Максимально – на 1 грн/л – опустилась цена на газ у Shell, до 35,45 грн/л.

Сеть "Авантаж 7", известная своими низкими ценами, сбросила еще 30 коп./л, предлагая автогаз по 32,65 грн/л.

В регионах точечно ниже только у Marshal в Житомирской области (30,99 грн/л, -30 коп./л в неделю), "БРСМ" в Запорожской (31,49 грн/л, -10 коп./л) и Motto (32,48 грн/л, без изменений).

Остальные операторы не досчитались в среднем 9-43 коп./л. Соотношение цен на бензин и газ пока остается в пределах 64%. Эксперты рынка прогнозируют, что цены на "светлые" нефтепродукты, особенно на дизельное топливо и сжиженный газ, имеют дальнейший потенциал для снижения. Вероятно, в течение недели премиальные сети сделают очередной шаг по снижению цен на автогаз примерно на 50 коп./л.

Напомним, в апреле 2025 года в Украине было зарегистрировано 931 установка газобаллонного оборудования (ГБО) на легковые автомобили, что на 7,4% меньше, чем в марте, и почти вдвое меньше, чем ровно год назад — в апреле 2024 таких переоборудований было 1754.