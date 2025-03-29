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В Украине падают цены на тепличные помидоры: сколько просят за килограмм

помидоры, цены, овощи
• Помидоры в Украине подешевели на 17% за неделю / Freepik

На этой неделе спрос на тепличные помидоры в Украине резко снизился, что заставило продавцов пересматривать цены в направлении уменьшения.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Торговля в этом сегменте разочаровывает украинских трейдеров: крупные розничные сети покупают помидоры небольшими партиями, а общий уровень спроса остается низким.

Сколько стоят помидоры

Ключевым фактором, оказывающим давление на цены, стало увеличение поставок турецких помидоров. В настоящее время импортные томаты из Турции продаются за 70-90 грн/кг ($1,68-2,17/кг), что на 17% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Фото 2 — В Украине падают цены на тепличные помидоры: сколько просят за килограмм

По сравнению с концом марта 2024 года помидоры в Украине подешевели в среднем на 12%.

Эксперты не исключают дальнейшего удешевления томатов. Поставки остаются стабильными, а темпы продаж не соответствуют ожиданиям рынка. Если ситуация не изменится, цены могут упасть еще больше.

Добавим, что в середине марта стоимость тепличных помидоров колебалась в пределах 85-95 грн/кг ($2,05-2,29/кг), что уже на 22% выше, чем в этот же период в прошлом году.

Производители томатов в Украине.

Одними из известнейших производителей томатов в Украине являются:

  • ООО "Укрофлора-Винница" (Винницкая область, с. Дорожное) – теплицы занимают 26403 м². Это одно из крупнейших предприятий в области тепличного выращивания овощей;
  • ПАО "Агрофирма "Провесень" (Львов) – площадь теплиц составляет 24 000 м². Компания специализируется на производстве экологически чистых овощей, в том числе помидоров;
  • ПАО "Уманский тепличный комбинат" (Черкасская обл., Умань). Основной вид деятельности – выращивание овощей и бахчевых культур.
Автор:
Татьяна Гойденко