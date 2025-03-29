- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Украине падают цены на тепличные помидоры: сколько просят за килограмм
На этой неделе спрос на тепличные помидоры в Украине резко снизился, что заставило продавцов пересматривать цены в направлении уменьшения.
Об этом сообщают аналитики EastFruit.
Торговля в этом сегменте разочаровывает украинских трейдеров: крупные розничные сети покупают помидоры небольшими партиями, а общий уровень спроса остается низким.
Сколько стоят помидоры
Ключевым фактором, оказывающим давление на цены, стало увеличение поставок турецких помидоров. В настоящее время импортные томаты из Турции продаются за 70-90 грн/кг ($1,68-2,17/кг), что на 17% дешевле, чем в конце прошлой недели.
По сравнению с концом марта 2024 года помидоры в Украине подешевели в среднем на 12%.
Эксперты не исключают дальнейшего удешевления томатов. Поставки остаются стабильными, а темпы продаж не соответствуют ожиданиям рынка. Если ситуация не изменится, цены могут упасть еще больше.
Добавим, что в середине марта стоимость тепличных помидоров колебалась в пределах 85-95 грн/кг ($2,05-2,29/кг), что уже на 22% выше, чем в этот же период в прошлом году.
Производители томатов в Украине.
Одними из известнейших производителей томатов в Украине являются:
- ООО "Укрофлора-Винница" (Винницкая область, с. Дорожное) – теплицы занимают 26403 м². Это одно из крупнейших предприятий в области тепличного выращивания овощей;
- ПАО "Агрофирма "Провесень" (Львов) – площадь теплиц составляет 24 000 м². Компания специализируется на производстве экологически чистых овощей, в том числе помидоров;
- ПАО "Уманский тепличный комбинат" (Черкасская обл., Умань). Основной вид деятельности – выращивание овощей и бахчевых культур.