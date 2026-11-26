В 2027 году в Украине планируется создать единую цифровую платформу, которая объединит информацию обо всех государственных, областных и местных программах обеспечения жильем. Система позволит вести учет граждан, нуждающихся в доме, контролировать квартирные очереди и отслеживать использование социального и служебного жилья. На разработку и запуск платформы в проекте государственного бюджета на 2027 год было предусмотрено 152 млн грн.

Об этом сообщила глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, передает Dilo.

По ее словам, ответственность за создание и дальнейшее администрирование цифровой системы будет возлагаться на Министерство развития общин и территорий Украины.

В настоящее время информация о жилищных программах, наличии фонда недвижимости и количестве граждан, нуждающихся в жилье, хранится в различных учреждениях и не имеет единой системы учета. Запуск централизованной платформы должен устранить эту проблему. Благодаря ему государство сможет получить актуальные данные о количестве семей, которые находятся в жилищной очереди, определять приоритетные категории получателей и видеть, какими ресурсами социального жилья обладают общины.

"Все операции с социальным и доступным жильем, все государственные, региональные и местные программы, а также вся информация, касающаяся жилищной политики, будет находиться в единой жилищной информационно-аналитической системе. По сути, мы оцифруем все квартирные очереди, в которых сейчас стоят сотни тысяч украинцев и точное количество которых никто не знает.

Цифровизация станет частью реформы жилищной политики

Создание платформы является одним из важнейших этапов комплексного обновления жилищной политики Украины. Основу для реформы заложил закон "Об основных принципах жилищной политики", принятый в январе 2026 года. Следующим шагом должно стать принятие специального законодательства о формировании и функционировании фонда социального жилья в соответствии с требованиями программы Ukraine Facility.

Отдельное внимание в рамках реформы уделяется внедрению европейской модели социальной аренды. Она предполагает, что для отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, плата за аренду жилья не будет превышать 30% совокупного дохода семьи. Остальную стоимость будут компенсировать за счет целевых государственных субсидий.

Также будущее законодательство должно установить запрет на продажу квартир из фонда социального жилья или их выведение из него. Это должно гарантировать сохранение жилищного фонда для обеспечения потребностей людей, не имеющих возможности самостоятельно приобрести или арендовать жилье по рыночным ценам.

Единая база поможет расширить строительство социального жилья

Еще одной задачей цифровой платформы станет обеспечение прозрачного управления социальным жилищным фондом и более эффективное планирование новых строительных проектов.

По словам Елены Шуляк, достоверные данные о жилищных нуждах населения и имеющихся ресурсах общин позволят масштабировать пилотные инициативы по созданию социального жилья.

Первые подобные проекты при поддержке Европейского инвестиционного банка планируют реализовать во Львове, Житомире и Кропивницком.

На разработку технологической основы единой жилищной информационно-аналитической системы в государственном бюджете на 2027 год было заложено 152 млн грн. Эти средства должны обеспечить запуск платформы, которая позволит объединить разрозненную информацию о жилищных программах, очередях и разделе недвижимости.

"Финансирование в 152 миллиона гривен в бюджете на 2027 год позволит заложить технологический фундамент системы, чтобы государство имело точные данные, кто стоит в очереди и как распределяется не только социальное, но и служебное жилье", – подытожила депутат.

Таким образом новая цифровая платформа должна стать единственным инструментом учета жилищных потребностей украинцев, контроля за распределением недвижимости и координации государственных и местных программ обеспечения жильем.

Напомним, в Украине предлагают ускорить запуск открытой онлайн-карты недвижимости, которую можно переоборудовать под жилье для внутриперемещенных лиц. Сервис должен помочь переселенцам самостоятельно находить доступные объекты, просматривать результаты их обследования и оценивать возможности проживания. Реализовать инициативу планируется при поддержке международных партнеров, без дополнительной нагрузки на государственный бюджет.