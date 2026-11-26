Великобритания инвестирует 9,5 млн. фунтов стерлингов в строительство в Украине ветровой электростанции мощностью 200 МВт. Сгенерированной мощности достаточно для обеспечения электроэнергией 300 000 домохозяйств.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Guardian.

"Пока Россия стремится погрузить украинцев во тьму, Великобритания помогает Украине строить безопасную и устойчивую энергетическую систему, необходимую ей в будущем", – прокомментировал министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд.

Чиновник также подчеркнул, что привлеченные средства помогут обеспечить новое поколение из возобновляемых источников и укрепят энергетическую независимость Украины.

Место строительства электростанции пока не разглашается. Ожидается, что она будет строиться и эксплуатироваться Elementum Energy — компания, зарегистрированная в Великобритании, которая имеет офисы в Лондоне, Киеве и Одессе.

Общая помощь Великобритании на восстановление украинской энергосистемы превысила £770 млн. Эти средства направляются на экстренный ремонт сетей, а также на долгосрочные инвестиции в зеленую и атомную энергетику.

По данным издания, с начала полномасштабного вторжения 2022 года в Украину ввели в эксплуатацию более 3 ГВт мощностей возобновляемой энергетики, что составляет 20% от общей установленной мощности страны. Треть из этого объема приходится на ветровые станции.

Справочно

Elementum Energy - ООО "Элементум Энерджи (Украина)" - является иностранным инвестором в сектор возобновляемой энергии в Украине, с сетью из 29 станций, производящих энергию из солнца и ветра.

Портфель проектов компании охватывает пилотные системы хранения электроэнергии и ветроэлектростанции общей мощностью более 400 МВт. В него входят ВЭС Лиманская и Дунай мощностью 216 МВт в Одесской области, а также ветропарк Западный-Р на 200 МВт на западе Украины.

По данным УouСontrol, конечными бенифинциарами общества являются Дейтс Ричард А. и Марина Начева.

Ранее сообщалось, что на юге и западе Украины построят две ветроэлектростанции мощностью 257,6 МВт . Общая стоимость проектов составляет €400 млн.