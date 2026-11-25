Национальный банк Украины завершил авторизацию Юте Банка и выдал ему банковскую лицензию. Это первая новая банковская лицензия на Украине с начала полномасштабного вторжения России. Банк принадлежит эстонской финтех-группе Iute Group AS.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Решение о выдаче лицензии правления Нацбанка приняло 6 ноября 2026 года. Впоследствии, 13 ноября, профильный комитет регулятора согласовал новую редакцию устава финучреждения. Изменения были необходимы в связи с прекращением статуса переходного банка и изменением его наименования.

18 ноября соответствующие сведения о названии, уставе и банковской лицензии внесли в Государственный реестр банков.

Кто стоит за Юте Банком

Юте Банк был создан 17 декабря 2025 года по решению Фонда гарантирования вкладов физических лиц в рамках процедуры вывода с рынка неплатежеспособного РВС Банка.

В январе 2026 года 100% акций вновь созданного учреждения приобрела эстонская финтех-группа Iute Group AS, которая стала ее единственным акционером.

После докапитализации банка 16 марта Фонд гарантирования вкладов признал его утратившим статус переходного. Таким образом, учреждение получило возможность продолжить работу как полноценный банк.

Национальный банк также согласовал кандидатуры членов наблюдательного совета и правления, а также руководителей ключевых подразделений.

Председателем правления Юте Банка стал Артур Муравицкий. Наблюдательный совет возглавил соучредитель Iute Group Тармо Силд.

Как Iute Group увеличивала капитал банка

После приобретения финучреждения эстонская группа несколько раз принимала решение об увеличении уставного капитала путем дополнительной эмиссии акций.

В частности, в феврале 2026 года капитал банка решили увеличить на 293 млн. грн., в июле, еще на 103,8 млн. грн., а в октябре, на 100 млн. грн.

Такие вложения стали частью подготовки банка к полноценной работе на украинском финансовом рынке.

Сколько клиентов планирует привлечь Юте Банк

После вывода РВС Банка с рынка клиентская база Юте Банка насчитывала около 12 тысяч человек.

В то же время стратегия развития учреждения на следующие шесть лет предполагает существенное расширение бизнеса. В частности, банк планирует увеличить количество активных клиентов до 300 тысяч.

Получение банковской лицензии завершает переход учреждения от статуса переходного банка к полноценному участнику банковского рынка.

Напомним, ранее Национальный банк оштрафовал два финансовых учреждения более чем на 639 тыс. грн. Санкции применили к страховой компании "Украинская пожарно-страховая компания" и финансовой компании "Азурро Финанс" за нарушение законодательства, в частности, требований по отчетности и правам клиентов.