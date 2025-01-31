В Украине появятся "громади-форпости": что стоит за новым понятием для населенных пунктов

Кабинет министров начал двухлетний экспериментальный проект по улучшению системного взаимодействия между общинами. В его рамках вводится понятие "громада-форпост".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Что известно об "громадах-форпостах"

"Громади-форпости" — это населенные пункты, расположенные в пределах 100 километров от столкновения, а также от границы с Россией и Беларусью.

Целью этого проекта является привлечение как можно большего количества тыловых общин к поддержке общин-форпостов, которые находятся в непосредственной близости от линии столкновения и государственной границы.

В условиях военного положения такие общины нуждаются в дополнительной помощи, ведь часто сталкиваются с нехваткой ресурсов, угрозами безопасности и разрушением критической инфраструктуры.

Для реализации этой инициативы предусмотрен механизм заключения специальных соглашений между общинами.

Благодаря этим соглашениям тыловые общины могут предоставлять широкий спектр поддержки.

Введение такого подхода является важным шагом в укреплении национального единства и демонстрации общей ответственности за будущее страны, подчеркнул Шмыгаль.

Миграция населения и релокация бизнеса

Одним из определяющих факторов, вызвавших трансформацию экономической карты Украины, является вынужденное переселение граждан из прифронтовых регионов в относительно мирные области, а также релокация предприятий.

Вместе с населением из-за войны в относительно безопасные регионы мигрировал и бизнес. С начала 2022 года почти 19 тысяч украинских компаний изменили свое местоположение. Значительная часть из них предпочитает Киевскую и Закарпатскую области.

Следует заметить, что по данным Минреинтеграции, 180 253 украинских компаний зарегистрированы на прифронтовых территориях. Из них 14% — на территориях активных боевых действий. Больше всего таких бизнесов в Харьковской и Запорожской областях.