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В Украине появятся "громади-форпости": что стоит за новым понятием для населенных пунктов
Кабинет министров начал двухлетний экспериментальный проект по улучшению системного взаимодействия между общинами. В его рамках вводится понятие "громада-форпост".
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Что известно об "громадах-форпостах"
"Громади-форпости" — это населенные пункты, расположенные в пределах 100 километров от столкновения, а также от границы с Россией и Беларусью.
Целью этого проекта является привлечение как можно большего количества тыловых общин к поддержке общин-форпостов, которые находятся в непосредственной близости от линии столкновения и государственной границы.
В условиях военного положения такие общины нуждаются в дополнительной помощи, ведь часто сталкиваются с нехваткой ресурсов, угрозами безопасности и разрушением критической инфраструктуры.
Для реализации этой инициативы предусмотрен механизм заключения специальных соглашений между общинами.
Благодаря этим соглашениям тыловые общины могут предоставлять широкий спектр поддержки.
Введение такого подхода является важным шагом в укреплении национального единства и демонстрации общей ответственности за будущее страны, подчеркнул Шмыгаль.
Миграция населения и релокация бизнеса
Одним из определяющих факторов, вызвавших трансформацию экономической карты Украины, является вынужденное переселение граждан из прифронтовых регионов в относительно мирные области, а также релокация предприятий.
Вместе с населением из-за войны в относительно безопасные регионы мигрировал и бизнес. С начала 2022 года почти 19 тысяч украинских компаний изменили свое местоположение. Значительная часть из них предпочитает Киевскую и Закарпатскую области.
Следует заметить, что по данным Минреинтеграции, 180 253 украинских компаний зарегистрированы на прифронтовых территориях. Из них 14% — на территориях активных боевых действий. Больше всего таких бизнесов в Харьковской и Запорожской областях.