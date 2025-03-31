В Украине появятся первые сканирующие системы для железнодорожных вагонов и контейнеров

К концу 2025 г. для мониторинга железнодорожных вагонов и контейнеров в Украине появятся первые сканирующие системы. До этого времени аналогичные проекты в нашей стране не реализовывались.

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Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Усовершенствование таможенного контроля

Отмечается, что львиная доля экспорта украинских товаров осуществляется морским и железнодорожным транспортом. В частности, в 2024 году на море пришлось 69% экспорта, в то время как по железной дороге из Украины вывезли 23% отечественной продукции.

Как поясняют в Гостаможслужбе, это требует применения более совершенных средств таможенного контроля, которые обеспечили бы скорость проведения таможенных процедур и результативность выявления возможных нарушений.

"Такими средствами являются современные сканирующие системы для осмотра железнодорожных подвижных составов. Они предназначены для проведения неинтрузивного контроля, то есть позволяют без дополнительных вмешательств проверить соответствие содержимого вагонов тому, что задекларировано в документах, и эффективно выявлять потенциальные риски, связанные с контрабандой, включая табачные вещества". .

Процесс сканирования будет полностью автоматизирован

Сообщается, что первые железнодорожные сканеры появятся в Украине до конца 2025 года для мониторинга прибывающих и отправляемых поездов с железнодорожных станций «Мостиска-2» и «Ягодин» на границе с Польшей. Кроме того, идет согласование по поставке международными партнерами стационарных сканирующих систем для осмотра железнодорожных вагонов в пунктах пропуска на границе со Словакией и Румынией. Весь процесс сканирования будет полностью автоматизирован с круглосуточным режимом работы.

Как отмечают в Гостаможслужбе, благодаря высокой детализации изображений таможенники смогут распознавать даже мелкие скрытые элементы в конструкциях вагонов, например, в полу или в стенах.

В ведомстве утверждают, что сканеры соответствуют высоким стандартам относительно глубины проникновения, детализации и качества изображения, позволяя определять материалы по их структуре. Также они оснащены специальными компонентами и программным обеспечением для автоматизированного выбора вагонов, пригодных для сканирования, чтобы исключить возможность сканирования пассажирских вагонов и локомотивов.

Для эффективной борьбы с незаконным перемещением товаров через границу продолжается активное оснащение пунктов пропуска современными технологиями. Недавно были установлены пять мобильных рентгеновских сканеров для улучшения эффективности таможенного контроля на пунктах пропуска на границе со Словакией, Румынией и Молдовой.