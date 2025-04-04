- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Украине продали более 136 тонн российских удобрений на 1,8 млн грн
Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) реализовало 136 тонн минерального удобрения, произведенного в Российской Федерации.
Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
Отмечается, что в общей сложности реализовано 272 биг-бега азофоски (нитроаммофоски) общим весом 136 380 кг.
Этот актив реализован через электронную торговую систему Prozorro.Sale, организатором торгов выступило ЧП «Тендер Онлайн» – победитель открытого конкурса, проведенного АРМА для отбора специализированного субъекта реализации.
Сумма поступлений от реализации составила 1 млн 803,164 гривны. При этом АРМА обеспечена уплата таможенных платежей.
Заметим, азофоска – это универсальное минеральное удобрение с высоким содержанием азота (N), фосфора (P) и калия (K). Оно повышает урожайность сельскохозяйственных культур, укрепляет их устойчивость к заболеваниям и заморозкам.
Напомним, что недавно АРМА реализовала очередную партию хлорида белорусского калия через систему Прозорро.Продажи. Итоговая сумма реализации составила 39,8 млн грн, включая таможенные платежи в размере 14,7 млн грн.
28 марта АРМА реализовала партию из 50 вагонов белорусского калия объемом 3 469 тонн за 36,7 млн грн .