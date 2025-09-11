В Украине расширили категории для возмещения убытков из-за войны

В Украине расширили категории для возмещения ущерба, нанесенного войной. Теперь подать заявление через Реестр убытков в "Дії" можно из-за вынужденных выездов за границу, депортации детей и взрослых, потери жилья, работы или собственного бизнеса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

Расширен Реестр убытков

В Украине расширены категории, по которым можно получить возмещение ущерба, нанесенного войной. Теперь подать заявление можно не только относительно смерти или исчезновения близких, ущерба здоровью или потерям имущества, но и из-за вынужденных выездов за границу, депортации детей и взрослых, потери жилья, работы или собственного бизнеса.

"Подача заявления о возмещении ущерба, потерь или ущерба в Реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины, работает по-прежнему через "Дію", - подчеркнула Свириденко.

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, внесены изменения в порядок подачи заявлений о возмещении ущерба, потерь или ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины, через Единый государственный вебпортал электронных услуг.

Расширены категории, по которым можно подавать заявления в Реестр убытков:

А1.2 – вынужденное перемещение за пределы Украины.

– вынужденное перемещение за пределы Украины. А2.8 – Насильственное движение или депортация детей.

– Насильственное движение или депортация детей. А2.9 – Насильственное движение или депортация взрослых.

– Насильственное движение или депортация взрослых. А3.3 – Потеря жилья или места жительства.

– Потеря жилья или места жительства. А3.4 – потеря оплачиваемой работы.

– потеря оплачиваемой работы. А3.5 – потеря частного предпринимательства.

О Реестре убытков

Международный Реестр ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины (RD4U), создан для сбора заявлений о компенсации ущерба, потерь или ущерба, причиненного агрессией России против Украины с 24 февраля 2022 года на территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Это первый шаг к международному компенсационному механизму. Реестр был создан Украиной, ЕС и еще 42 странами и расположен в Гааге.

Международный реестр ущерба стартовал 2 апреля 2024 года. По прогнозам, на возмещение ущерба может направиться до 8 миллионов украинцев, пострадавших от войны.