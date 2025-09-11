Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,21

+0,09

EUR

48,24

--0,05

Наличный курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,55

48,40

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине расширили категории для возмещения убытков из-за войны

война, разрушение, Россия, ущерб
Возмещение ущерба от войны в Украине

В Украине расширили категории для возмещения ущерба, нанесенного войной. Теперь подать заявление через Реестр убытков в "Дії" можно из-за вынужденных выездов за границу, депортации детей и взрослых, потери жилья, работы или собственного бизнеса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

Расширен Реестр убытков

В Украине расширены категории, по которым можно получить возмещение ущерба, нанесенного войной. Теперь подать заявление можно не только относительно смерти или исчезновения близких, ущерба здоровью или потерям имущества, но и из-за вынужденных выездов за границу, депортации детей и взрослых, потери жилья, работы или собственного бизнеса.

"Подача заявления о возмещении ущерба, потерь или ущерба в Реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины, работает по-прежнему через "Дію", - подчеркнула Свириденко.

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, внесены изменения в порядок подачи заявлений о возмещении ущерба, потерь или ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины, через Единый государственный вебпортал электронных услуг.

Расширены категории, по которым можно подавать заявления в Реестр убытков:

  • А1.2 – вынужденное перемещение за пределы Украины.
  • А2.8 – Насильственное движение или депортация детей.
  • А2.9 – Насильственное движение или депортация взрослых.
  • А3.3 – Потеря жилья или места жительства.
  • А3.4 – потеря оплачиваемой работы.
  • А3.5 – потеря частного предпринимательства.

О Реестре убытков

Международный Реестр ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины (RD4U), создан для сбора заявлений о компенсации ущерба, потерь или ущерба, причиненного агрессией России против Украины с 24 февраля 2022 года на территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Это первый шаг к международному компенсационному механизму. Реестр был создан Украиной, ЕС и еще 42 странами и расположен в Гааге.

Международный реестр ущерба стартовал 2 апреля 2024 года. По прогнозам, на   возмещение ущерба  может направиться до 8 миллионов украинцев, пострадавших от войны.

Автор:
Ольга Опенько