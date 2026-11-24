Спрос на частные дома в Украине сосредоточен, прежде всего, в Винницкой, Киевской, Закарпатской, Тернопольской и Хмельницкой областях. В то же время покупатели все больше внимания уделяют коттеджным городкам, где кроме жилья предлагают безопасность, автономность, развитую инфраструктуру и сервис.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на исследование DIM.RIA.

Где украинцы ищут частные дома

По данным аналитиков, на первичном рынке наибольший интерес к домам зафиксирован в Винницкой, Киевской, Закарпатской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

В пригороде Киева покупатели чаще всего ищут недвижимость в Ирпене, Буче, Мили и Ходосовке.

На вторичном рынке география спроса несколько иная. В пятерку областей с высоким интересом к частным домам вошли Винницкая, Киевская, Хмельницкая, Тернопольская и Одесская области. Среди самых популярных направлений столичной агломерации – Ирпень, Буча и Белогородка.

Сколько стоит квадратный метр дома

Стоимость частных домов существенно отличается в зависимости от региона и сегмента рынка.

На первичном рынке медианная цена квадратного метра дома составляет:

в Киеве – $1020, что на 6,5% больше, чем годом ранее;

в Киевской области – $966 (+14%);

во Львовской области – $1192 (+9%).

На вторичном рынке ситуация другая:

в Киеве – $1376 за кв. м, что на 1,5% меньше в годовом исчислении;

в Киевской области – $1020 (+7%);

во Львовской области – $737 (+11%).

По словам Виталия Поберезского, представителя DIM.RIA, интерес к коттеджным городкам постепенно растет. В то же время участники рынка должны выяснить, связана ли эта тенденция с изменением жизненных приоритетов покупателей, или с обстоятельствами, заставляющими их выбирать загородное жилье.

Что формирует доверие покупателей к коттеджным городкам

Одним из ключевых вызовов для девелоперов остается привлечение покупателей на этапе, когда объект еще не построен. Самых архитектурных визуализаций для этого недостаточно – потенциальные жильцы хотят видеть готовность технической и юридической составляющих проекта.

Коммерческий директор German Development Standards (GDS) Анна Анисимова отмечает, что доверие к будущему жилью формируется еще до начала строительства. Среди важных факторов – надлежащее оформление земельного участка, разрешительная документация, технические условия, подключение коммуникаций и планирование инфраструктуры.

Особое внимание девелоперы должны уделять дорогам, инженерным сетям и погрузке на местную инфраструктуру. Важно также открыто общаться с будущими жителями и объяснять, какие технологии и конструктивные решения предусмотрены проектом.

Безопасность и автономность становятся стандартом

При выборе загородного жилья покупатели все больше учитывают не только площадь и архитектуру дома, но и безопасность и независимость от внешних условий.

Речь идет о комплексных решениях: контроле доступа, видеонаблюдении, системах реагирования, укрытии и автономности инженерных сетей.

Соучредитель и управляющий партнер Riviera Village Сергей Слюсаренко отмечает, что важным конкурентным преимуществом коттеджного городка становится доступность повседневной инфраструктуры. В частности, школ, ресторанов, парков, пешеходных и велосипедных маршрутов.

По его словам, международная тенденция заключается в создании жилых комплексов, где основные объекты инфраструктуры находятся в пределах 15 минут пешей доступности.

Не менее важно управление городком после завершения строительства. В частности, в Riviera Village жители могут участвовать в определении правил жизни сообщества и голосовать по выбору сервисной компании.

Останутся коттеджные городки закрытыми

Еще одна тенденция, которую обсуждали представители девелоперского рынка – постепенный отказ от концепции изолированных жилых территорий.

Руководитель развития продуктов Kryla Karpaty by Edem Андрей Стецевич считает, что современные коттеджные городки должны быть интегрированы в окружающую среду, а не отделены от нее заборами.

При этом открытость территории не исключает наличия правил и комплексной системы безопасности.

Какие форматы загородного жилья будут пользоваться спросом

Участники дискуссии прогнозируют, что аудитория покупателей коттеджных городков будет расширяться. Кроме семей, которые ищут постоянное место жительства за городом, интерес к такому формату могут проявлять младшие покупатели и инвесторы, рассматривающие дома как актив для дальнейшей аренды.

Среди перспективных направлений называют workation – сочетание дистанционной работы и путешествий, а также формирование жилищных сообществ по общим интересам и ценностям.

Анна Анисимова считает, что конкурентоспособными будут, прежде всего, те проекты, которые смогут обеспечить полноценный сервис – от охраны территории до обслуживания домов.

Таким образом, конкуренция на рынке коттеджных городков постепенно смещается от характеристик отдельного дома к качеству всей жилой среды. Для покупателей все более важными становятся безопасность, автономность, инфраструктура, сервис и прозрачное управление.

Эти тенденции обсудили представители DIM.RIA, Riviera Village, German Development Standards (GDS), ODA Development, Smart Development и Kryla Karpaty by Edem во время панельной дискуссии на Украинском инвестиционно-строительном конгрессе в Киеве.

Напомним, в Ужгороде аренда однокомнатной квартиры стала самой дорогой среди украинских областных центров. Медианная стоимость съема жилья достигла 36 тыс. грн в месяц, что составляет 118% медианной зарплаты в городе. За год арендные ставки выросли на 82%.