В Украине разоблачена масштабная схема незаконной продажи детей

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) в сотрудничестве со следственным отделом Оболонского управления полиции Киева и Государственной пограничной службой Украины разоблачило масштабную преступную схему незаконной продажи новорожденных детей за границу.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Преступная группа, в которую входили владельцы частных клиник в Киеве и Харькове, адвокаты, переводчики и медицинский персонал, действовала под прикрытием суррогатного материнства. Женщин в сложных жизненных обстоятельствах привлекали к программам, предлагая им 12 тысяч евро за участие.

После рождения ребенка матерей заставляли указывать ложные данные при регистрации, отказываться от ребенка в пользу иностранцев и давать разрешение на его вывоз за границу. Стоимость "сделки" за одного ребенка составляла от 50 до 70 тысяч евро.

Расследование и обнаруженные активы

В результате расследования удалось установить значительные активы, принадлежащие организаторам:

24 объекта недвижимости;

9 земельных участков;

10 транспортных средств;

2,5 млн грн;

4 объекта интеллектуальной собственности.

Кроме того, преступники открывали банковские счета в разных странах, меняли места регистрации и путешествовали по элитным курортам. В сотрудничестве с международными правоохранительными органами обнаружены банковские счета и транспортные средства в США, Румынии, Дании и Германии.

Как отметила Дума, это последствия широкомасштабной войны, в результате которой пострадали 2238 украинских детей. Согласно данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, более 12 тысяч украинских детей находятся в России, из них около 8600 — принудительно депортированы.

Заместитель председателя АРМА Павел Великореченин подчеркнул, что расследование продолжается. Вся собранная информация передана органам досудебного расследования. Агентство продолжает взаимодействовать с международными партнерами для обеспечения экономической безопасности и восстановления справедливости.

Также АРМА разыскало активы чиновников, нанесших ущерб государству на 6 млрд грн.