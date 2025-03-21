В Украине с начала года разминировано более 4900 га деоккупированных территорий

В первые три месяца текущего года подразделения Сил безопасности и обороны вместе с операторами противоминной деятельности проделали большую работу по очистке украинских территорий от мин. Так, специалисты по разминированию обследовали 9100 га деоккупированных территорий. От взрывоопасных предметов уже очищено 4930 га.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

О разминировании Украины

В процесс очистки территорий от взрывоопасных предметов привлекалось 322 группы (почти 1 500 специалистов) и 22 машины механизированного разминирования.

Комментируя результаты гуманитарного разминирования за первый квартал, полковник Руслан Берегуля отметил, что операторы противоминной деятельности провели первичное нетехническое обследование на территориях 128 территориальных общин. Это позволило выявить 289 загрязненных и потенциально загрязненных участков.

Также проведено повторное нетехническое обследование на 42 участках в пределах 4 областей и выдано 10 гарантийных писем.

Кроме того, обеспечен внешний контроль качества разминирования на 77 участках общей площадью 867 га.

Министерство обороны работает над разработкой механизмов поэтапного тестирования инновационных технологий и разработок в сфере противоминной деятельности. В частности, полковник отметил создание новейшего полигона для тестирования новых изобретений, включая использующие искусственный интеллект.

Потребности в разминировании

В Украине потенциально заминированными остаются 139 тыс. кв км территории, что составляет 23% от общей площади страны.

По обновленным данным, потребности на разминирование сократились на 4,8 миллиарда долларов по сравнению с предварительной оценкой расходов и составляют 29,8 миллиарда долларов США.

Напомним, Правительство разрешило использовать для оплаты услуг по гуманитарному разминированию деньги, собранные на счет Министерства экономики через фандрейзинговую платформу United24.