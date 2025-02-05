В Украине снижаются цены на лук: сколько стоит килограмм

В Украине на этой неделе на рынке лука наблюдается заметное понижение цен. И если на прошлой неделе многие фермеры воздерживались от продажи репчатого лука в надежде на дальнейший рост отпускных цен, то на этой неделе ситуация резко изменилась.

Об этом пишут аналитики EastFruit.

Хозяйства начали активнее распродавать запасы, поскольку качество продукции постепенно ухудшается из-за длительного хранения.

Сколько стоит лук

Резкое увеличение предложения на рынке повлекло за собой снижение цен. На сегодняшний день основные продажи ведутся в диапазоне от 8 до 14 гривен за килограмм, что эквивалентно 19–34 центам США.

Это примерно на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

В то же время, производители, имеющие качественную продукцию, решили временно прекратить продажи. Они заявили о намерении возобновить реализацию не раньше марта этого года.

Крупнейшие производители лука в Украине

В Украине среди самых крупных производителей репчатого лука выделяются компании "Кищенцы" и группа компаний ПАЭК.

ООО "Кищенцы" расположено в селе Добрая Маньковского района Черкасской области. Компания специализируется на выращивании овощей, в том числе моркови и лука, под которые отведено 400 гектаров. Кроме выращивания предприятие имеет мощности для хранения продукции, что позволяет оптимизировать ее реализацию. Также хозяйство занимается животноводством, содержа 4 700 голов крупного рогатого скота.

Группа компаний ПАЭК (Южная агроэкспортная компания) работает на территории Николаевской области и является одним из крупнейших агрохолдингов страны. В ее возделывании находится около 130 000 гектаров сельскохозяйственных угодий. Основное направление деятельности компании – выращивание зерновых и технических культур. Однако большую часть производственной структуры занимает также выращивание лука.

Добавим, в середине января лук продавался по цене 9–15 грн/кг.