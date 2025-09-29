В Украине снижаются цены на соевые бобы

В Украине на внутреннем рынке соевых бобов сохраняется снижение цен на фоне сезонного роста предложения бобового и ограниченного экспорта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "АПК-Информ".

Отмечается, что перерабатывающие предприятия озвучивают цены спроса в основном в пределах 16500-16700 грн/т.

В то же время, на экспортном рынке соевых бобов темпы торговли несколько росли, однако отгрузки были крайне низкими.

За прошедшую неделю было экспортировано менее 1 тыс. тонн сои, а за 25 дней сентября объем отгрузки составил 52 тыс. тонн (186 тыс. тонн за тот же период в 2024 году).

В украинских портах цены спроса на сою оставались достаточно высокими – 400-405 USD/т СРТ-порт. Основной спрос сохранялся со стороны Турции. Цены спроса на условиях CIF Мармара и Измир находились на уровне 437 USD/т (поставка в октябре).

Заметим, с сентября украинские аграрии столкнулись с проблемой при экспорте сои и рапса из-за законодательного введения 10% пошлины.

Одна из ключевых норм предполагает, что экспорт без обложения 10% пошлиной могут производить товаропроизводители и кооперативы. Но эта норма фактически не работает из-за отсутствия необходимых подзаконных актов, потому закон не действует. Минэкономики обещает разработать механизм подтверждения производителя во избежание 10% пошлины на экспорт сои и рапса до конца недели.

"Соевые правки"

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий введение пошлин в размере 10% при экспорте сои и рапса.

Соответствующие положения были включены в Сравнительную таблицу в проект Закона №13157 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения". Их назвали "соевыми правками".

Речь идет о предложении установить пошлину на:

соевые бобы – в размере 10%;

– в размере 10%; семена рапса или кользы – также в размере 10%.

Закон был принят Верховной Радой еще 16 июля. 42 дня он лежал без подписи президента.

По словам соавтора правки - заместителя председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития - Дмитрия Кисилевского, введение 10%-й пошлины на вывоз сырья позволит нарастить экспорт продукции переработки - в четыре раза нарастить экспорт масла из рапса, в более трех раз - экспорт рапсового шрота, на почти 50% - экспорт шрота.

В Европейской бизнес ассоциации подчеркивали, что соя и рапс – это высокорентабельные культуры, выращивание которых обеспечивает доходы для десятков тысяч агропроизводителей. А введение пошлин или квот приведет к резкому снижению закупочных цен, потере доходности и упадку производства. Это особенно критично для малых и средних фермеров в прифронтовых и пострадавших регионах.

Аграрии отмечали недопущение каких-либо ограничительных мер по экспорта масличных культур .