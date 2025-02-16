В Украине снижаются цены на яблоки

В Украине наблюдается снижение торговой активности на рынке яблок, что заставляет производителей снижать цены на свою продукцию. Фермеры отчаялись на дальнейший рост стоимости фруктов и начали активно распродавать запасы из хранилищ.

Об этом пишут аналитики проекта EastFruit.

Это привело к увеличению предложения на рынке и соответствующему удешевлению яблок.

Какие цены на яблоки

Пока качественные яблоки продаются по цене 22-30 грн/кг ($0,53-0,72/кг), что на 12% ниже, чем в конце прошлой недели.

В то же время, несмотря на это снижение, цены на яблоки все еще остаются в среднем на 48% выше, чем в тот же период 2023 года.

Операторы рынка не исключают дальнейшего удешевления продукции, поскольку качество фруктов в хранилищах ухудшается, а спрос остается слабым из-за все еще высокого уровня цен.

Какие компании являются крупнейшими производителями яблок

Крупнейшими производителями яблок в Украине фермерское хозяйство "Гадз", компания "Сады Днепра", которая выращивает и продает их под торговой маркой UApple, а также TBF Group (TB Fruit).

Как отмечено на сайте UApple, ежегодно территория садов компании расширяется на 100 гектаров. Продукция реализуется в локальные сети супермаркетов, а также экспортируется в страны ЕС, Ближнего Востока и Азии.

В то же время на сайте хозяйства "Гадз" отмечено, что на сегодняшний день продукция экспортируется более чем в 20 стран Европы, Ближнего востока и Азии. Она специализируется на выращивании фруктов (яблок, груш, слив).

Отметим, что несмотря на то, что в октябре украинские садоводы вынуждены были снижать цены на яблоки осенних сортов из-за низкого спроса и увеличения предложения, цены на этот фрукт все равно были самыми высокими. как минимум за последние 7 лет.

Однако уже в январе украинские садоводы начали существенно повышать цены на яблоки. Главной причиной явился рост торгово-закупочной активности на рынке.