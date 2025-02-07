В Украине снижаются оптовые цены на картофель: какие причины

Украинским фермерам не удалось избежать снижения цен на картофель. Эксперты отмечают, что если до этого цена на картофель в Украине оставалась относительно стабильной в течение двух недель, то уже на текущей неделе многие производители вынуждены все же уступать в цене.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По их данным, на сегодняшний день картофель хорошего качества фермеры продают по 18-28 грн/кг ($0,43-0,67/кг) в зависимости от качества и объемов партий. Это в среднем на 10% дешевле, чем неделей раньше.

Отмечается, что, по мнению участников рынка, основной причиной пересмотра цен на картофель стало снижение покупательной активности в данном сегменте. Кроме того, из-за длительного хранения качество предлагаемой продукции заметно ухудшилось. Поэтому фермерские хозяйства при реализации больших объемов охотно идут на понижение цены.

Однако, несмотря на снижение цен, сейчас цена на картофель в Украине в среднем на 21% выше, чем в начале февраля 2024 года.

Кто является крупнейшими производителями картофеля в Украине

Крупнейшими производителями картофеля в Украине:

Continental Farmers Group (владельцы – государственные фонды Саудовской Аравии) – выращивает картофель на примерно 2000 га;

агрокомпания "Аделаида" Сергея Рыбалко — на 500 га;

"ВПК-Агро" — на 500 га.

Винницкая, Житомирская, Львовская и Киевская области – основные регионы выращивания овоща в стране.

Ранее сообщалось, что в Украину завозят больше картофеля из Польши и Литвы . Дефицита картофеля на рынке нет. Напротив, объемы продаж в 2024 году на 9% превысили показатели 2023 года.