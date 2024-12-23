В Украине снова начали выключать электроэнергию: какие регионы

В Киеве, Киевской области, Днепропетровской и Донецкой областях вводятся экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает ДТЭК.

Отмечается, что в связи со сложной ситуацией в энергосистеме "Укрэнерго" вводит экстренные отключения электроэнергии.

Энергетики по всей стране работают непрерывно, чтобы устранить последствия обстрелов и возобновить электроснабжение дома украинцев.

В компании обещают в случае изменений оперативно предоставить необходимую информацию.

Обновлено в 16:47. В "Укрэнерго" информируют, что с 14:10 в нескольких областях Украины вынужденно применяются аварийные отключения.

"Причина временного введения ограничений – необходимость безотлагательной замены поврежденного в результате обстрелов оборудования и потеря отдельных генерирующих мощностей. Как только работы будут завершены – ограничения для бытовых потребителей будут отменены", – добавили в компании.

Ориентировочное время завершения работ – до 17:00.

Напомним, в целях обеспечения справедливой и равномерной очередности распределения использования доступной мощности и электроэнергии между потребителями, Министерство энергетики Украины внесло изменения в Инструкцию о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии.

Добавим, что с 17 декабря "Укрэнерго" не применяло меры по ограничению потребления для населения.