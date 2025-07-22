В Украине стартовала образовательная программа для молодых предпринимателей в рамках проекта "Власна справа"

21 июля начался набор участников на бесплатную программу профессионального обучения "Власна справа: простор для развития". Инициатива реализуется при финансовой поддержке международной гуманитарной организации CORE совместно с Министерством экономики и Ощадбанком. Программа призвана поддержать молодых предпринимателей, развивающих собственное дело в условиях войны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минекомики.

Обучение для ВПЛ и молодежи по уязвимым категориям

Цель программы – развитие молодого бизнеса в условиях войны

Программа "Власна справа: простор для развития" призвана способствовать профессиональному росту молодых людей, которые, несмотря на вызовы войны, продолжают развивать собственное предпринимательское дело. Инициатива направлена на тех, кто уже воспользовался или планирует воспользоваться грантовой поддержкой от Министерства экономики на начало или расширение бизнеса в рамках программы "Власна справа".

Кто может присоединиться к программе?

К участию приглашаются предприниматели в возрасте от 18 до 35 лет, принадлежащие к одной или нескольким из следующих категорий:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

те, чье жилье было разрушено или серьезно повреждено из-за боевых действий;

жители приграничных с фронтом регионов;

молодые люди с инвалидностью или имеющие в домохозяйстве членов с инвалидностью;

лица, которые ухаживают за несовершеннолетними детьми или пожилыми людьми (60+);

участники боевых действий;

лица с хроническими социально-опасными заболеваниями, а также родители детей с такими диагнозами;

члены семей, потерявших кормильца в результате войны.

Программа создана, чтобы предоставить молодым предпринимателям из уязвимых категорий возможность учиться, адаптироваться к новым условиям и развивать свое дело с учетом современных вызовов.

Отобранные участники смогут бесплатно получить грант на оплату или компенсацию за необходимые для развития бизнеса образовательные услуги - международные курсы, образовательные онлайн платформы (Coursera, Udemy, edX и др.), профессиональные школы, центры повышения квалификации, курсы переквалификации, авторские курсы экспертов в сфере ведения бизнеса и т.д.

Напомним, в мае 65 ветеранов или членов их семей признаны победителями восьмой в 2025 году волны подачи заявлений на гранты по программе "Власна справа". Они получат 32 млн грн на начало или развитие своего бизнеса. С начала этого года победителями программы стали около 600 ветеранов, которые получат гранты на 286 млн грн.