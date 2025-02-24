В Украине стартовало создание инновационного испытательного полигона: что известно

В Украине сделан первый шаг по созданию испытательного полигона для новейших технологий в сфере противоминной деятельности, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Минобороны вместе с партнерами уже определило место предстоящей инновационной локации.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Представители Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, программы развития ООН, Минэкономики и Национальной ассоциации оборонной промышленности оценили эффективность существующей базы и обсудили перспективы ее использования для тестирования передовых технологий. Они также совершили выезд на месторасположение будущего полигона.

Впереди – создание дорожной карты, формирование рабочей группы и подготовка к первым тестам.

"Вместе с партнерами мы определили ключевые направления дальнейшей работы и приняли решение по созданию здесь учебно-испытательного комплекса по развитию новейших технологий в сфере противоминной деятельности, где будет не только проводиться модернизация технологий, но и будет формироваться банк инновационных решений", — отметила представитель Главного управления противоминной деятельности Ольга Дробот.

Участники встречи подчеркнули, что создание такого современного полигона будет способствовать развитию новейших технологий, которые позволят ускорить гуманитарное разминирование, повысить безопасность деминеров и снизить риски для гражданского населения.

Напомним, Министерство обороны Украины инициировало создание полигона для тестирования новых технологий разминирования с привлечением искусственного интеллекта . Проект направлен на повышение эффективности гуманитарного разминирования, апробацию инноваций и обмен опытом между украинскими и международными партнерами.