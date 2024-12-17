В Украине стартует проект по производству японских пикапов — Минэкономики

В Украине планируется начать производство японских пикапов по технологии крупноузловой сборки (SKD). Проект реализуют в сотрудничестве между несколькими украинскими производителями и японской машиностроительной компанией.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины- министерка экономики Украины Юлия Свириденко во время бизнес-форума, организованного Японской организацией внешней торговли.

Что известно о проекте

Совместно с украинскими партнерами японская компания планирует начать производство пикапов по технологии крупноузловой сборки, а в будущем планируют перейти к мелкоузловому производству ( CKD ), рассказала Свириденко.

Она также подчеркнула, что это положительный сигнал для других японских инвесторов, демонстрирующий взаимовыгодность локализации их производства в Украине. Свириденко призвала другие компании рассмотреть возможность открытия производств в Украине или сотрудничества с украинскими компаниями по локализации своих технологий.

Первая вице-премьер-министр представила доступные механизмы поддержки для инвесторов, планирующих выход на украинский рынок. В частности, акцентировала внимание на программах, реализуемых в рамках политики "Зроблено в Україні".

Сколько японских компаний работает на рынке Украины

Свириденко отметила, что в настоящее время в Украине работает более 40 ключевых японских компаний.

"Украина имеет многолетнюю производственную и инженерную традицию, значительный парк современного оборудования, что делает украинские промышленные предприятия перспективными партнерами для производственной кооперации с японскими компаниями" , - добавила она.

Инвесторы сейчас могут воспользоваться страхованием от военных рисков, предлагаемым такими организациями, как американское агентство по финансированию международного развития DFC, многостороннее агентство по гарантиям инвестиций MIGA, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), иностранные экспортно-кредитные агентства, а также украинское ЭКА, подчеркнула Свириденко.

Министерка экономики поблагодарила Японию за взнос в размере 36 миллионов долларов в фонд SURE Trust Fund. также японскому экспортно-кредитному агентству NEXI.

"Япония выделила примерно 1,25 миллиарда евро по инициативе NEXI, обеспечив надежную финансовую поддержку для японских компаний, готовых инвестировать и работать на украинском рынке", — добавила Свириденко.

Delo.ua сообщало, что в ноябре крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали город Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.

В ноябре лидерство на украинском рынке новых авто продолжил удерживать Renault Duster.