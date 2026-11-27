Совокупная выручка десяти крупнейших компаний украинского рынка e-commerce за январь-сентябрь 2026 года достигла 37,92 млрд грн. При этом 70% этой суммы приходятся на две компании группы Rozetka.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствует исследование YC.Market.

За первые девять месяцев 2026 года количество регистраций новых компаний в онлайн-ритейле выросло на 160% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По состоянию на 22 ноября 2026 года в Украине насчитывается 3564 компании сегмента e-commerce (+12%), почти половина из которых (1767 компаний) зарегистрирована в Киеве.

Топ крупнейших игроков онлайн-ритейла

Первое место сохраняет ООО "Розетка. УА" (Rozetka) с чистым доходом 17,94 млрд грн (-15% год к году).

с чистым доходом (-15% год к году). Вторую позицию занимает ООО "Объединенная торговая компания "Европлюс" (входит в группу Rozetka), чья выручка сократилась на 6% - до 8,5 млрд грн .

Третье место занимает онлайн-ритейлер косметики и парфюмерии Makeup — выручка компании выросла на 12% и составила 3,95 млрд грн .

Четвертое место по маркетплейсу Maudau (входит в Fozzy Group), который увеличил показатель на 3% — до более 2,2 млрд грн .

Шестое место удерживает издательство "Клуб семейного досуга" (КСД) с выручкой 1 млрд грн (-0,2 %).

Кто растет быстрее всего

Самые высокие темпы прироста среди специализированных интернет-магазинов показывают продавцы зоотоваров.

Совокупная выручка трех лидеров этого сегмента составляет 3,05 млрд грн : E-Zoo увеличил показатель примерно на 62%, Pethouse – на 55%, а Petslike – на 44%.

Также в топ-10 крупнейших игроков онлайн-торговли впервые вошли две компании: продавец оборудования для автономного энергоснабжения M-Agro (592,5 млн грн) и поставщик крепежных средств Dinmark (575,9 млн грн).

Напомним, в 2025 году общий объем e-commerce-рынка достиг примерно 256 млрд грн, а количество транзакций – около 196 млн грн.