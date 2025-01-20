В Украине усовершенствуют процедуру оценки активов неплатежеспособных банков

Фонд госимущества и Фонд гарантирования вкладов заключили меморандум об усовершенствовании оценки активов неплатежеспособных банков.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

Отмечается, что меморандум предусматривает совместную работу по развитию и совершенствованию оценочных процедур и оценке активов неплатежеспособных банков, банков с временной администрацией и находящихся в процессе ликвидации.

Как сообщают в ФГИУ, подписанный документ предусматривает намерения по сотрудничеству в следующих направлениях:

совместная работа в сфере оценки активов неплатежеспособных банков, банков с временной администрацией и находящихся в процессе ликвидации в соответствии с их полномочиями и компетенцией;

доработка методики независимой оценки активов указанных выше банков с учетом опыта, приобретенного Фондом гарантирования вкладов;

определение методических основ для разработки и внедрения автоматизированного модуля оценочных процедур для нужд ФГВФЛ.

Также будет создана рабочая группа по решению вопросов определения методических основ для разработки и внедрения автоматизированного модуля оценочных процедур. Кроме того, в процесс будут вовлечены международные эксперты.

Отметим, что активы неплатежеспособных банков продаются Фондом гарантирования вкладов физических лиц на аукционах по ценам, которые существенно ниже по сравнению с их балансовой и даже оценочной стоимостью. По состоянию на начало апреля 2024 года в процессе ликвидации находились 54 неплатежеспособных банка. Балансовая стоимость проданных активов неплатежеспособных банков составила 631,2 миллиарда гривен. Однако их оценочная стоимость была определена на уровне 92,3 миллиарда гривен.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил более 95% гарантированного возмещения всем вкладчикам банков, ликвидация которых началась после 24 февраля 2024 года.