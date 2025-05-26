В Украине увеличилось количество вакансий с предложением жилья для работников

С начала 2025 года работодатели подали в Государственную службу занятости уже 2 тысячи вакансий с указанием, что своих работников они обеспечивают жильем. За аналогичный период 2024 года этот показатель был на 30% меньше и составлял 1,5 тысячи предложений.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной службы занятости Украины.

В службе занятости отмечают, что количество вакансий на рынке труда значительно превышает количество официально зарегистрированных соискателей работы. Ежедневно на Едином портале вакансий можно найти более 230 тысяч предложений, в то время как количество соискателей работы, зарегистрированных в Государственной службе занятости, ежедневно составляет около 127 тысяч украинцев. Именно поэтому многие работодатели ищут способы заинтересовать потенциальных работников своими предложениями. Государственная служба занятости фиксирует все больше подобных инициатив.

За весь 2024 количество вакансий с предоставлением жилья составляло 3,5 тысячи. Больше всего вакансий по предоставлению жилья предлагают в столице и Киевской области. В Киеве за отчетный период было 330 подобных вакансий, актуальными остаются 148 вариантов с предоставлением жилья. В области с начала года – 276 предложений, из которых 132 еще актуальны.

Среди других областей с большим количеством подобных вакансий:

Днепропетровская — 72;

Хмельницкая — 68;

Полтавская — 67.

Наименьшее количество подобных предложений в прифронтовых регионах.

Напомним, " Опендатабот" создал рейтинг крупнейших работодателей Украины в каждом регионе, проанализировав данные финансовой отчетности, которую украинские бизнесы ежегодно представляют в Госстат.