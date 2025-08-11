В Украине возобновляется биржевая торговля бензином после 3,5-летней паузы из-за войны войны

12 августа 2025 года на площадке "Украинской энергетической биржи" пройдут торги бензина А-95. Торги бензином состоятся после 3,5 лет паузы из-за войны войны.

Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на публикацию консалтинговой компании "НефтеРынок".

Биржа объявляет, что ООО "Атлантик-2020" предложит 240 т бензина с отгрузкой автотранспортом из городов Кременчуг и Измаил (по 5 лотов по 24 т) по стартовой цене 66 000 и 62 310 грн/т соответственно. В последний раз бензины на бирже продавала "Укргаздобыча" в начале 2022 года.

"Атлантик-2020" впервые осуществила импорт танкерной партии 6,0 тыс. т безэтанольного бензина стандарта Евро-5 (Е0) в Украину в начале августа этого года. Производитель бензина – греческая компания Motor Oil ( Hellas ). Компания также предлагает греческий бензин на продажу мелкооптовыми партиями по цене 45,00 грн/л с отгрузкой в Измаиле.

Что известно об "Атлантик-2020"?

По данным Y oucontrol, общество с ограниченной ответственностью "Атлантик-2020" было основано в 2020 году. Адрес регистрации - Полтавская область, город Кременчуг. Основным КВЭДом является оптовая торговля твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами. Конечным бенефициарным владельцем указана Надежда Подгорыч.

Напомним, в мае 2025 года в Украину было импортировано более 5 тыс. т высокооктанового бензина марок А-98/100. Это самый большой месячный показатель с 2009 года.