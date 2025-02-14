В Украине возросло количество исков от ОСМД к должникам

По состоянию на конец 2024 года по данным судебного реестра, 3630 иска и судебные приказы к совладельцам-должникам направили в суд ОСМД. Количество исков из-за долгов возросло в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом до начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает "Опендатабот".

По данным аналитиков, рекордным по количеству исков к совладельцам стал 2023 год: тогда ОСМД подали 1,4 тысячи исков к совладельцам. Это может быть связано с отменой запрета на штрафы из-за долгов по ЖКУ в конце 2023 года.

В "Опендатабот" подчеркивают, что в 2024 году обращений в суд не стало меньше.

"3,6 тысячи дел на должников уже попали в суды по состоянию на конец 2024 года. Речь идет как о судебных исках, так и о судебных приказах. Это в 2,7 раза больше, чем в начале полномасштабной войны — тогда было подано 1 340 подобных дел за весь год", — отмечают аналитики.

Где судятся чаще всего

Отмечается, что больше судятся за долги по ОСМД в Днепропетровской области: 644 дела или 18% от общего количества прошлого. Чуть меньше статистика в Одесской области: 547 или 15%. Тройку закрывает Запорожская область, где объединение сожителей обращалось в суд 488 раз (14%).

Судебные приказы

В "Опендатаботе" отмечают, что более популярной становится практика обращения за судебным приказом. Пока такие дела рассматриваются даже без вызова сторон в суд: проверяют документы, подтверждающие обстоятельства дела, и, в случае соответствия требований, выносится судебный приказ. После этого ОСМД может обратиться к исполнителям и взыскать с должника деньги.

"От начала полномасштабного, количество судебных приказов растет год до года. В 2022 году их было 685, а в 2023 году — 1,8 тыс. За 2024 год было выдано 2,2 тыс. приказов. Это почти столько же, как до начала полномасштабного вторжения с 1% от 2%., что после отмены моратория на штрафы по долгам ЖКУ, суды смогли выдавать приказы о судебных взысканиях без предварительных ограничений", — отмечают аналитики.

Как ОСМД подать в суд: инструкция

Для подачи иска в суд обязательно необходимо иметь электронный кабинет в электронном суде. Кабинет регистрируется с помощью электронного цифрового ключа (ЭЦП или КЭП) руководителя объединения сожителей.

К заявлению прилагаются:

квитанция об уплате судебного сбора; копия договора с должником, заключенного в письменной (в том числе электронной) форме;

доказательства выполнения обязательствами (оказанные услуги, поставленные товары и т.п.);

доказательства невыполнения обязательств должником (например, счета, акты приемки-передачи товара/услуги).

"Впрочем, для ОСМД важно подать в суд на должника в течение трех лет, пока не истек срок давности. В противном случае суд может отказать в удовлетворении иска", — подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что согласно закону от ОСМД как от объединения совладельцев многоквартирного дома нельзя требовать выполнения обязанностей, которых нет у каждого отдельного совладельца. Соответственно, и задолженность отдельного совладельца не может распределяться на всех, а является его персональной ответственностью, за что последний и должен отвечать. Так что долги отдельных жителей расцениваются не как долг перед какой-то организацией, а непосредственно перед всеми совладельцами дома, то есть соседями.

Напомним, в январе Кабинет Министров Украины отменил мораторий на начисление пени и взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги, разрешив отключение должников от коммунальных услуг, за исключением оккупированных территорий и зон боевых действий.