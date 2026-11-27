Кабмин разрешил госагентству PlayCity проводить плановые проверки операторов лотерей во время военного положения. Для этого правительство изменило постановление №303. Таких проверок не было с 2013 года.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба агентства.

По данным PlayCity, причиной паузы было отсутствие необходимой нормативно-правовой базы для контроля за этим рынком.

Что изменится для лотерейного бизнеса

Теперь госагентство сможет проверять, соблюдают ли операторы законодательства и условия полученных лицензий.

В частности, PlayCity будет контролировать выполнение требований к организации и проведению лотерей. Также проверки должны помочь выявлять нарушения и защищать права участников лотерей.

Что предшествовало восстановлению контроля

Переход к проверкам стал возможным после принятия новых правил работы на рынке: в ноябре 2025 года правительство утвердило лицензионные условия для выпуска и проведения лотерей. Благодаря этому в 2026 году государственный бюджет впервые получил 72,6 миллионов гривен лицензионных платежей от компаний.

"Внедрение лицензионных условий и возобновление плановых проверок - последовательные этапы реформирования лотерейного рынка, которые обеспечат действенный механизм государственного контроля", - отметили в PlayCity.

Напомним, государственное агентство PlayCity по результатам внеплановой проверки выявило два нарушения в работе ООО "Слотс Ю.Эй.", работающего под брендами betking и 777. Компании назначили штрафы на общую сумму 4 755 850 грн.