В Украине взлетели цены на свеклу: сколько стоит килограмм

На рынке Украины фиксируется тенденция роста цен на столовую свеклу. Местные производители сообщают об уменьшении запасов свеклы высокого качества, в то же время, спрос со стороны оптовых компаний и розничных сетей на эту продукцию увеличивается.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Какие цены на рынке

Пока производителям удается реализовывать столовую свеклу по цене в пределах 14-18 грн/кг (что эквивалентно $0,33-0,43/кг).

Это отражает средний рост стоимости на 24% по сравнению с концом предыдущей рабочей недели, что свидетельствует о заметном удорожании продукции.

На сегодняшний день цены на свеклу в Украине уже в среднем на 35% превышают показатели того же периода в прошлом году.

Однако участники рынка не исключают возможность, что текущий рост стоимости может оказаться временным явлением. Они предполагают, что дальнейшее подорожание может стать стимулом для фермеров начать распродажу свеклы из запасов, что приведет к стабилизации или даже снижению цен в этом сегменте.

Причины удорожания свеклы

Участники рынка объясняют удорожание в этом сегменте значительным уменьшением объемов свеклы на рынке.

На сегодняшний день практически завершены продажи продукции из необорудованных хранилищ, а также наблюдается существенное сокращение предложения некондиционных овощей.

Это, в свою очередь, позволило производителям повысить цены на качественную столовую свеклу.

Какие цены на овощи в Украине

В 2024 году по данным Госстата, среди продуктов больше всего подорожали овощи борщевого набора.

Цены на морковь колеблются в пределах 25-32 грн/кг ($0,59-0,76/кг), в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий овощей. На сегодняшний день цена на морковь в Украине уже в среднем в 2,3 раза выше, чем в начале января 2024 года.

На этой неделе фермеры в очередной раз повысили цены на белокочанную капусту. Стоимость овоща уже в среднем в 3,7 раза выше, чем в прошлом году.

Заметим, что после непродолжительного периода стабильности отпускные цены на картофель в Украине снова начали расти. Стоимость овоща в среднем на 16% выше, чем в конце января прошлого года.