В Украине за неделю отпускные цены на столовую свеклу снизились в среднем на 16%. Причиной удешевления явилось увеличение предложения на рынке на фоне сокращения спроса со стороны оптовых компаний и розничных сетей.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на данные аналитиков EastFruit .

По состоянию на 28 ноября украинские производители реализуют столовую свеклу преимущественно по 6–12 грн/кг.

По словам фермеров, на этой неделе оптовые компании и розничные сети сократили объемы закупок из-за низких темпов продаж овощей в розничной торговле.

В то же время большинство производителей, имеющих качественную продукцию, воздерживаются от продаж в ожидании повышения цен.

Несмотря на удешевление, отпускные цены на столовую свеклу остаются в среднем на 20% выше, чем в конце ноября 2025 года. Участники рынка пока не видят предпосылок улучшения ситуации для производителей.

Напомним, в ноябре в Украине также резко выросли цены на огурцы из-за завершения сезона выращивания в пленочных теплицах и сокращения предложения. На оптовом рынке "Столичный" в Киеве цены на отдельные позиции составили 200 грн/кг.