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В Украине за неделю подешевела столовая свекла: что происходит с ценами
В Украине за неделю отпускные цены на столовую свеклу снизились в среднем на 16%. Причиной удешевления явилось увеличение предложения на рынке на фоне сокращения спроса со стороны оптовых компаний и розничных сетей.
Об этом информирует Dilo со ссылкой на данные аналитиков EastFruit .
По состоянию на 28 ноября украинские производители реализуют столовую свеклу преимущественно по 6–12 грн/кг.
По словам фермеров, на этой неделе оптовые компании и розничные сети сократили объемы закупок из-за низких темпов продаж овощей в розничной торговле.
В то же время большинство производителей, имеющих качественную продукцию, воздерживаются от продаж в ожидании повышения цен.
Несмотря на удешевление, отпускные цены на столовую свеклу остаются в среднем на 20% выше, чем в конце ноября 2025 года. Участники рынка пока не видят предпосылок улучшения ситуации для производителей.
Напомним, в ноябре в Украине также резко выросли цены на огурцы из-за завершения сезона выращивания в пленочных теплицах и сокращения предложения. На оптовом рынке "Столичный" в Киеве цены на отдельные позиции составили 200 грн/кг.