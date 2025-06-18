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В Украине заблокированных налоговых накладных уменьшилось вдвое
В Украине сократили вдвое количество заблокированных налоговых накладных. Изменения в работе системы электронного администрирования НДС (СМКОР) будут способствовать дальнейшему уменьшению этого показателя.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко, передает "Укринформ".
По его словам, в прошлом году было заблокировано около 0,76% из 318 миллионов оформленных в стране налоговых накладных. В этом году этот показатель снизился до 0,35%.
При этом решение о блокировке может быть обжаловано в порядке апелляции – сначала на областном уровне, затем – в центральном аппарате ДПС. Как отметил Кравченко, только в 10% случаев дело доходит до суда.
Руководитель ГНС надеется, что в дальнейшем эти показатели удастся снизить. Для этого на рассмотрение Министерства финансов направили предложения о внесении изменений в правительственное постановление №1165, регулирующее работу СМКОР.
Также в январе достигнута договоренность с Агентством США по Международному развитию USAID о предоставлении Украине 20 млн долларов на подготовку новой программы налогового администрирования на базе искусственного интеллекта.
"Искусственный интеллект будет подключаться ко всем базам, которые есть в Украине (имущество, лицензирование, банковская тайна и т.д.), и будет анализировать полученную информацию. Далее — автоматический вывод о потенциальных рисках. Если предприятие в "зеленом" секторе, у налоговиков к нему не будет никаких вопросов, в "желтом" — есть ошибки," речь идет о значительных рисках и необходимости немедленного реагирования", – уточнил Кравченко.
Он добавил, что с осуществлением такого подхода, при котором влияние человеческого фактора на принятие решений будет минимизировано, уровень доверия бизнеса к налоговой вырастет.
Смягчение механизма блокировки накладных
Заметим, налоговая служба уже предложила изменения к регулирующему механизму блокирование налоговых накладных .
Предлагаемые ДПС изменения предусматривают:
- с увеличением лимитов для безусловной регистрации накладных – предельный объем поставок вырастет до 1 млн грн, а на одного контрагента – до 100 тыс. грн. грн. Операции – до 10 тысяч. гривен будут регистрироваться без задержек, сейчас этот лимит составляет 5 тысяч ;
- с прощение проверки налоговых накладных для предпринимателей, работающих в зонах с потенциальной угрозой боевых действий, но где нет активных боев ;
- по уменьшению бюрократии после исключения плательщиков из перечня рисковых – накладные будут подлежать автоматической регистрации, если компания имеет положительную налоговую историю и выполняются другие определенные условия ;
- в совершенствовании механизма автоматического учета таблиц данных плательщика – снижение потребности представлять документы для учета таблицы ;
- из мены отдельных показателей положительной налоговой истории – лимиты объема операций увеличены с 1 млн грн до 3 млн грн, на одного контрагента со 100 до 500 тысяч ;
- с изменен критерий рисковости операций по расчетам корректировки налоговых обязательств при возврате товара от неплательщика НДС, а именно не будет считаться риском предоставления такого расчета корректировки в течение 90 дней (сейчас составляет 30).