В Украине заблокированных налоговых накладных уменьшилось вдвое

В Украине сократили вдвое количество заблокированных налоговых накладных. Изменения в работе системы электронного администрирования НДС (СМКОР) будут способствовать дальнейшему уменьшению этого показателя.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко, передает "Укринформ".

По его словам, в прошлом году было заблокировано около 0,76% из 318 миллионов оформленных в стране налоговых накладных. В этом году этот показатель снизился до 0,35%.

При этом решение о блокировке может быть обжаловано в порядке апелляции – сначала на областном уровне, затем – в центральном аппарате ДПС. Как отметил Кравченко, только в 10% случаев дело доходит до суда.

Руководитель ГНС надеется, что в дальнейшем эти показатели удастся снизить. Для этого на рассмотрение Министерства финансов направили предложения о внесении изменений в правительственное постановление №1165, регулирующее работу СМКОР.

Также в январе достигнута договоренность с Агентством США по Международному развитию USAID о предоставлении Украине 20 млн долларов на подготовку новой программы налогового администрирования на базе искусственного интеллекта.

"Искусственный интеллект будет подключаться ко всем базам, которые есть в Украине (имущество, лицензирование, банковская тайна и т.д.), и будет анализировать полученную информацию. Далее — автоматический вывод о потенциальных рисках. Если предприятие в "зеленом" секторе, у налоговиков к нему не будет никаких вопросов, в "желтом" — есть ошибки," речь идет о значительных рисках и необходимости немедленного реагирования", – уточнил Кравченко.

Он добавил, что с осуществлением такого подхода, при котором влияние человеческого фактора на принятие решений будет минимизировано, уровень доверия бизнеса к налоговой вырастет.

Смягчение механизма блокировки накладных

Заметим, налоговая служба уже предложила изменения к регулирующему механизму блокирование налоговых накладных .

Предлагаемые ДПС изменения предусматривают: