Правительство поручило Министерству обороны сверить данные о мужчинах от 17 до 60 лет в реестре "Оберег" со сведениями Государственной миграционной службы и Единого государственного демографического реестра.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины №1466.

Согласно документу, проверка будет проведена для обеспечения целостности, полноты и достоверности сведений в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Сверка будет автоматизированной: данные, предоставленные ДМС, будут сравниваться с записями "Оберега". Передавать их должны защищенными способами, в том числе на сменных носителях, и на день передачи сведения должны быть актуальны. Обмен будет происходить по протоколам информационного обмена, предусматривающим порядок ведения реестра, утвержденный в июле.

Минобороны получит регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, реквизиты паспорта гражданина Украины, номер записи в демографическом реестре, фамилию, имя и отчество, дату и место рождения, пол, задекларированное или зарегистрированное место жительства и сведения о гражданстве. Из Единого государственного демографического реестра передадут также реквизиты загранпаспорта и цифровое изображение лица. Кроме того, оттуда поступит информация об оформлении документов для выезда на постоянное проживание за границу, оставлении там на постоянное проживание или возвращении в Украину.

По результатам сверки ведомство должно обновить записи в реестре автоматизированным или неавтоматизированным способом в течение 120 календарных дней после завершения верификации. Сроки самой проверки и перечень обновляемых сведений определены в отдельных приложениях к постановлению. Новых обязанностей для мужчин документ не устанавливает: речь идет об обмене данными между государственными органами.

Напомним, за нарушение правил ведения военного учета на предприятии должностное лицо может быть оштрафовано на сумму от 34 000 до 59 500 грн. Кто будет отвечать, зависит от вида нарушения.