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В Украине завершили финансирование пенсий за апрель: сколько перечислили

пенсии
Общая сумма выплат составила 67,4 миллиарда гривен / Depositphotos

Пенсионный фонд Украины объявил о завершении финансирования пенсий за апрель 2025 года. Общая сумма выплат составила 67,4 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Сумма средств, направленных на пенсионные выплаты в апреле, соответствует мартовскому показателю. В предыдущем месяце ПФУ также направил 67,4 млрд грн на выплаты пенсионерам.

Фото 2 — В Украине завершили финансирование пенсий за апрель: сколько перечислили

Индексация пенсий

С 1 марта в Украине   состоялась уже четвертая за время полномасштабной войны индексация пенсий. В целом индексация охватила более 10 млн. граждан, для большинства из них пенсии повысились на 11,5%.

Также с 1 апреля   автоматически будут проиндексированы выплаты почти для 630 тысяч работающих пенсионеров с учетом их обновленного страхового стажа. Таким образом, средняя пенсия составляет 6345 гривен.

Следует напомнить, что за первый квартал 2025 года заключено 2050 договоров о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. За январь-март в ПФУ поступило 17,6 млн. гривен добровольных взносов.

Автор:
Татьяна Бессараб