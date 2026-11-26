По результатам репатриационных мер в Украину вернули тела 250 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. Личности погибших должны быть установлены по результатам экспертиз.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Следователи правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений проведут необходимые исследования для идентификации репатриированных тел.

Возвращение погибших удалось организовать благодаря совместной работе Координационного штаба, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел, Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур сектора безопасности.

Содействие проведению репатриационных мероприятий оказал Международный комитет Красного Креста.

Перевозку репатриированных тел в специализированные государственные учреждения обеспечивают военнослужащие Объединенного центра обеспечения мероприятий гражданско-военного сотрудничества ВСУ.

После этого тела передают правоохранительным органам и судебно медицинским экспертам для проведения необходимых процедур и установления лиц погибших.

Напомним, во время предварительных репатриационных мероприятий 22 октября в Украину вернули 252 тела погибших, которые, по информации российской стороны, принадлежали украинским военным. Они также были переданы для проведения экспертиз и идентификации.