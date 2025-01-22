В Ужгороде будут ездить электробусы: кто профинансировал закупку (ФОТО)

Ужгородский городской совет закупит у львовского завода "ЭлектронМаш" девять низкопольных электробусов за 3,9 млн. евро. Это будет первый в городе общественный электрический транспорт.

Об этом сообщает Ужгородский городской совет.

Как отметил мэр Ужгорода Богдан Андреев, закупка стала возможна благодаря проекту Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Министерства развития общин и территорий Украины «Городской общественный транспорт ІІ», который позволяет и повысить мобильность граждан, и улучшить экологическую ситуацию в городах. Ужгород работал над проектом более 4 лет.

Фото электробусов с сайта завода-производителя

Отмечается, что ЕИБ профинансирует 3,9 млн евро, которые город получит на льготных условиях – под 2,75% годовых. Через 10 месяцев после внесения Минфином авансового взноса завод «ЭлектронМаш» – отечественный производитель, ставший победителем международного тендера – должен поставить электробусы в Ужгород.

Контракт предусматривает также поставку мощной зарядной станции, основных запасных и расходных запчастей, оборудования и инструментов для технического обслуживания и ремонта, сопутствующих услуг.

Фото электробусов с сайта завода-производителя

Первый электробус предприятие выпустило в 2015 году, и он уже более 8 лет успешно курсирует по Львову. Электробусы, которые должны поставить в Ужгород, длиной 10 метров, смогут перевозить около 90 пассажиров, 27 сидячих мест. Пробег на одном заряде – 250 километров с включенными системами отопления или кондиционирования.

Фото электробусов с сайта завода-производителя

Производитель дает 2 года общей гарантии, 15 лет на кузов от сквозной коррозии, 5 лет на батарею. Согласно контракту, представители завода проведут в Ужгороде обучение для персонала и будут оказывать техническую поддержку в течение всего гарантийного срока.

Планируется, что электробусы будут ездить в центральной части города вместо тех автобусов, маршруты которых проходят через центральную часть.

В городском совете подчеркивают, что автобусы этого предприятия курсируют по улицам Ужгорода уже более 6 лет и получают лишь положительные отзывы пассажиров.

Напомним, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявил о предоставлении 16,5 млн. евро финансирования под гарантии Европейского Союза для модернизации городского общественного транспорта в Киеве, Николаеве, Ивано-Франковске и Одессе.

Отметим, корпорация "Эталон" представила свой первый электробус "Мальва-Электро", изготовленный на Черниговском автозаводе. Автобус прошел все испытания и готовится к сертификации.