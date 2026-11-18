В Виннице приступили к строительству нового торгово-развлекательного центра Brygantyna Mall, открытие которого запланировано на второй квартал 2028 года. Разработчиком концепции и эксклюзивным агентом по сдаче торговых площадей комплекса выступает компания UTG.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал "Интерфакс-Украина".

Трехуровневый ТРЦ Brygantyna Mall будет иметь общую площадь 25 тысяч квадратных метров, из которых 18 тысяч квадратных метров уведут под арендные площади.

Проектом также предусмотрено обустройство паркинга на цокольном этаже вместимостью 372 машиноместа, а среди будущих арендаторов планируется продовольственный супермаркет на 2,8 тысячи квадратных метров, детский развлекательный центр на 2 тысячи квадратных метров, универмаги одежды, магазины обуви, товаров для детей и фудкорт.

По словам директора компании UTG Евгении Локтионовой, начало возведения объекта свидетельствует о продолжении развития рынка торговой недвижимости, несмотря на войну. Комплекс расположен на важной транспортной артерии города, через которую проходит 60% трафика между берегами реки Южный Буг, обеспечивающий стабильный поток посетителей благодаря автомобильному и общественному транспорту.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луцке появится новый ТРЦ в районе с развитой инфраструктурой. Строительство торгово-развлекательного центра продолжается на улице Ровенской вблизи недавно открывшегося ресторана McDonald's.

Кроме того, в Черновцах приступили к строительству ТРЦ Tera Hall на улице Русской. Открытие этого современного торгово-развлекательного комплекса намечено на третий квартал 2028 года.