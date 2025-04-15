В ВСУ обновили программу базовой всеобщей военной подготовки: что изменится с 1 мая

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) разработаны изменения в программу базовой общей военной подготовки (БОВП). Уже с первого мая предусмотрено сокращение срока подготовки военнослужащих к одному месяцу вместо 45 дней.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

"Целью изменений является упорядочение программы подготовки, снижение ее интенсивности для соответствующей категории военнослужащих, с учетом рекомендаций Уполномоченного Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей, а также доукомплектования подразделений обеспечения ", — сообщили в Генштабе ВСУ. Соответствующее решение было принято Главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Александром Сырским.

По новым правилам снизят нагрузку на военнослужащих пригодных к службе в:

частях обеспечения;

подразделениях охраны;

территориальных центрах комплектования и социальной поддержки;

высших военных учебных заведениях;

учебных центрах;

медицинских подразделениях;

подразделениях логистики, связи и охраны

Начиная с 1 мая, указанные категории военнослужащих будут проходить БЗИН по обновленной программе, которая предусматривает:

сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);

снижение уровня физических нагрузок;

формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).

В Генштабе отметили, что с мины будут касаться как военнослужащих, которые только что призваны на службу, так и тех, кто раньше проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит БОВП повторно.

Речь идет о прежней категории " ограниченно пригодных ", которые согласно изменениям в законодательстве и согласно решению военно-врачебной комиссии (ВЛК) должны проходить службу исключительно в тыловых частях.

Напомним, 15 апреля Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проекты законов о "Продлении срока действия военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения общей мобилизации".