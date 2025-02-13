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В Харькове открыли первый подземный Центр обслуживания налогоплательщиков

В Харькове открыли первый подземный Центр обслуживания налогоплательщиков
Фото: facebook/RuslanKravchenk

В Украине заработала первая подземная секция Центра обслуживания налогоплательщиков. Новый центр открылся в Харькове, находящемся под постоянными обстрелами городе.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.

По словам Кравченко, это совместная инициатива Государственной налоговой службы и городских властей, которая позволит безопасно оказывать административные услуги жителям Харькова и области.

Секция находится в подземном переходе станции метро "Научная". Благодаря этому посетители могут получать налоговые услуги в условиях максимальной защиты.

Фото 2 — В Харькове открыли первый подземный Центр обслуживания налогоплательщиков

Подземный ЦОП в Харькове: какие услуги доступны

На данный момент в центре можно получить наиболее популярные услуги, в частности:

  • выдачу карты налогоплательщика;
  • внесение в паспорт данных о регистрационном номере учетной карточки;
  • внесение отметки о возможности осуществления платежей по серии и номеру паспорта;
  • получение сведений из Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков относительно доходов и уплаченных налогов.

При необходимости перечень услуг будет расширяться.

Кравченко добавил, что в ближайшее время планируется открытие еще одного безопасного Центра обслуживания плательщиков в вестибюле станции метро Ярослава Мудрого.

Также напомним, что в Харькове планируется построить подземный город площадью 236 тысяч км². По проекту там планируется разместить школы, парк, больницы, торговые центры и коворкинг. Зайти в него можно будет со станции метро, а на поверхности обустроят парковую зону.

Кроме этого, в ответ на постоянные обстрелы Харькова власти решили создать первый в Украине подземный сервисный центр МВД.   Это решение позволило обеспечить безопасность как сотрудников, так и посетителей во время воздушных тревог и обстрелов.

Автор:
Татьяна Гойденко