В Харькове открыли первый подземный Центр обслуживания налогоплательщиков

В Украине заработала первая подземная секция Центра обслуживания налогоплательщиков. Новый центр открылся в Харькове, находящемся под постоянными обстрелами городе.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.

По словам Кравченко, это совместная инициатива Государственной налоговой службы и городских властей, которая позволит безопасно оказывать административные услуги жителям Харькова и области.

Секция находится в подземном переходе станции метро "Научная". Благодаря этому посетители могут получать налоговые услуги в условиях максимальной защиты.

Подземный ЦОП в Харькове: какие услуги доступны

На данный момент в центре можно получить наиболее популярные услуги, в частности:

выдачу карты налогоплательщика;

внесение в паспорт данных о регистрационном номере учетной карточки;

внесение отметки о возможности осуществления платежей по серии и номеру паспорта;

получение сведений из Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков относительно доходов и уплаченных налогов.

При необходимости перечень услуг будет расширяться.

Кравченко добавил, что в ближайшее время планируется открытие еще одного безопасного Центра обслуживания плательщиков в вестибюле станции метро Ярослава Мудрого.

Также напомним, что в Харькове планируется построить подземный город площадью 236 тысяч км². По проекту там планируется разместить школы, парк, больницы, торговые центры и коворкинг. Зайти в него можно будет со станции метро, а на поверхности обустроят парковую зону.

Кроме этого, в ответ на постоянные обстрелы Харькова власти решили создать первый в Украине подземный сервисный центр МВД. Это решение позволило обеспечить безопасность как сотрудников, так и посетителей во время воздушных тревог и обстрелов.