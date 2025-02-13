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В Харькове открыли первый подземный Центр обслуживания налогоплательщиков
В Украине заработала первая подземная секция Центра обслуживания налогоплательщиков. Новый центр открылся в Харькове, находящемся под постоянными обстрелами городе.
Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.
По словам Кравченко, это совместная инициатива Государственной налоговой службы и городских властей, которая позволит безопасно оказывать административные услуги жителям Харькова и области.
Секция находится в подземном переходе станции метро "Научная". Благодаря этому посетители могут получать налоговые услуги в условиях максимальной защиты.
Подземный ЦОП в Харькове: какие услуги доступны
На данный момент в центре можно получить наиболее популярные услуги, в частности:
- выдачу карты налогоплательщика;
- внесение в паспорт данных о регистрационном номере учетной карточки;
- внесение отметки о возможности осуществления платежей по серии и номеру паспорта;
- получение сведений из Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков относительно доходов и уплаченных налогов.
При необходимости перечень услуг будет расширяться.
Кравченко добавил, что в ближайшее время планируется открытие еще одного безопасного Центра обслуживания плательщиков в вестибюле станции метро Ярослава Мудрого.
Также напомним, что в Харькове планируется построить подземный город площадью 236 тысяч км². По проекту там планируется разместить школы, парк, больницы, торговые центры и коворкинг. Зайти в него можно будет со станции метро, а на поверхности обустроят парковую зону.
Кроме этого, в ответ на постоянные обстрелы Харькова власти решили создать первый в Украине подземный сервисный центр МВД. Это решение позволило обеспечить безопасность как сотрудников, так и посетителей во время воздушных тревог и обстрелов.